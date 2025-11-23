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«Απειλεί» με Ζοάο Μάριο η ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ «απειλεί» την εστία του Άρη με το μακρινό σουτ του Ζοάο Μάριο στο 4ο λεπτό του αγώνα.

Δείτε παρακάτω τη φάση:

«Απειλεί» με Ζοάο Μάριο η ΑΕΚ (vid)