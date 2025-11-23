Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE «Απειλεί» με Ζοάο Μάριο η ΑΕΚ (vid) 23-11-2025 21:26 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Άρης ΠΡΟΣΩΠΑ Ζοάο Μάριο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ΑΕΚ «απειλεί» την εστία του Άρη με το μακρινό σουτ του Ζοάο Μάριο στο 4ο λεπτό του αγώνα. Δείτε παρακάτω τη φάση: Σκάει «βόμβα» με το Survivor στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Πάνω από ΝΔ και κόμμα Τσίπρα: Οι δυο νομοί της Ελλάδας που το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ακόμα πρώτο instanews.gr «Μπαμ» OPEN με Τάσο Δούση: Ετοιμάζει το νέο «Ράδιο Αρβύλα» dailymedia.gr Πλήρης δικαίωση Αταμάν... menshouse.gr «Κατακραυγή για τον πρωτοφανή μισθό»: Το ποσό-μαμούθ που έδωσε ο «καπετάνιος» κόντρα στα πιστεύω του για τη μεγάλη ποδοσφαιρική καψούρα του menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Καρυστιανού πάνω από Μητσοτάκη και Τσίπρα – Η κορυφή που ούτε η ίδια περίμενε instanews.gr Η υπέρβαση με τον Γένσεν θα αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Απειλεί» με Ζοάο Μάριο η ΑΕΚ (vid) SHARE