Η Κηφισιά πάλεψε ως το 1-1, ο Ολυμπιακός όμως πήρε 2ο ανύπαρκτο πέναλτι και μια κόκκινη αυστηρή στο 61’ που είχαν υπογραφή Βεργέτη-Παπαδόπουλου και καθάρισε χωρίς άγχος. Με το 3-1 πέρασε πρώτος.

Με τη νίκη του αυτή ο Ολυμπιακός ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 25 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά έμεινε στην 7η θέση με 12 πόντους, παρέα με τον Παναθηναϊκό που έχει όμως ματς λιγότερο.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ανήκε στην Κηφισιά, καθώς στο 8ο λεπτό ο Λαρουσί με ένα σουτ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ. Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο ματς στο 14' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο από καλή θέση να φεύγει άουτ. Πέντε λεπτά μετά οι Πειραιώτες κατάφεραν να βρουν δίχτυα με τον Χρήστο Μουζακίτη, αλλά μετά από έλεγχο του VAR το τέρμα ακυρώθηκε καθώς η μπάλα είχε περάσει την γραμμή του άουτ στο γύρισμα του Ποντένσε και το 0-0 παρέμεινε. Ο Ολυμπιακός έφτασε μία... ανάσα από το 0-1 στο 25', αλλά ο Ελ Κααμπί σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ραμίρεζ από θέση... βολής, μετά από ωραία σέντρα του Νασιμέντο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς στο 38ο λεπτό, μετά από ωραία συνεργασία και τρομερή πάσα του Ροντινέι στον Νασιμέντο, με τον Πορτογάλο να τελειώνει ιδανικά τη φάση από πλάγια θέση για το 0-1! Αυτό ήταν και το πρώτο τέρμα του Ντιόγκο Νασιμέντο με τα ερυθρόλευκα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζέλσον αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Στο 45+3' ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει ακόμη ένα γκολ με κεφαλιά του Ρέτσου μετά από εκτέλεση δαουλυ του Ροντινέι, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε μετά από on field review του ρέφερι Βεργέτη για φάουλ του αρχηγού των Πειραιωτών πάνω στον Σόουζα.

Με την επανέναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η Κηφισιά κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης στο 47' με τον Παντελίδη να εκτελεί από κοντά μετά κεφαλιά - πάσα του Ποκόρνι για το 1-1 των γηπεδούχων! Στο 51' η κεφαλιά του Τσικίνιο κατέληξε στην αγκαλιά του Ραμίρεζ που μάζεψε εύκολα τη μπάλα.

Οι Πειραιώτες κέρδισαν πέναλτι στο 56' με τον Αμανί να ρίχνει στο χορτάρι τον Ζέλσον και τον διαιτητή του αγώνα να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση και... νίκησε τον Ραμίρεζ για το 1-2! Τέσσερα λεπτά μετά ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο 1-3, αλλά το πλασέ του Ροντινέι κόντραρε και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της Κηφισιάς. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς στο 62' ο Μαϊντάνα που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς στο δεύτερο μέρος, είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε λίγα λεπτά και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Ένα λεπτό μετά το σουτ του Τσικίνιο σταμάτησε στον Ραμίρεζ που έδιωξε τη μπάλα σε κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης ο Ζέλσον έκανε ωραία ατομική προσπάθεια και σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων μάζεψε τη μπάλα. Στο 65' ο Τετέι έπιασε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε τη μπάλα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει και τρίτο τέρμα, ξανά από το σημείο του πέναλτι στο 71' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελ Κααμπί για ακόμη μια φορά.

Ο Αμανί υπέπεσε ξανά σε παράβαση, καθώς έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και ο ρέφερι Βεργέτης μετά από on field review έδωσε το πέναλτι. Στο 81ο λεπτό του αγώνα οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν και τέταρτο τέρμα με τον Στρεφέτσα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 89' ο Καμπελά έπιασε δυνατό σουτ, αλλά ο Ραμίρεζ απέκρουσε εντυπωσιακά τη μπάλα. Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης το σκορ δεν άλλαξε και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-3 κόντρα στην Κηφισιά για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν (77΄ Ντίαζ), Πόκορνι, Σόουζα (46΄ Λαζάρ), Λαρουσί (46΄ Μαϊντάνα), Έμπο, Πόμπο (77΄ Χουχούμης), Βιγιαφάνιες (46΄ Τζίμας), Παντελίδης, Ζέρσον, Τετέι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης (84΄ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Τσικίνιο (84΄ Γιαζίτσι), Ποντένσε (75΄ Στρεφέτσα), Μαρτίνς (84΄ Καμπελά), Ελ Κααμπί (75΄ Γιάρεμτσουκ).