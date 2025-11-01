Δύο ακόμα τέρματα του Γάλλου φορ οδήγησαν την βασίλισσα στο εύκολο 4-0 επί της Βαλένθια που πέταξε λευκή πετσέτα από το ημίχρονο.

Λίγο πριν από την σέντρα, ο Κιλιάν Μπαπέ εμφάνισε στο κοινό του "Σαντιάγκο Μπερναμπέου" για την περσινή του επίδοση. Διόλου απίθανο, του χρόνου τέτοιες μέρες να παρουσιάζει ακόμα μία.

Ο Γάλλος σταρ κάνει απίθανα πράγματα φέτος, σκοράρει ακατάπαυστα χωρίς να κάνει διακρίσεις. Στο τέλος της ημέρας έφτασε στα 19 γκολ στην σεζόν σε Ισπανία και Ευρώπη, μόλις σε 16 παιχνίδια με την βασίλισσα.

Με ένα ακόμα εύστοχο πέναλτι (19') άνοιξε το σκορ απέναντι στην Βαλένθια που πέταξε λευκή πετσέτα, μόλις ο Γάλλος έκανε το 2-0 (31') αξιοποιώντας μία ακόμα ασίστ ακριβείας του Αρντά Γκιουλέρ.

Η βασίλισσα βρήκε τρίτο γκολ λίγο πριν το ημίχρονο (44') με τον Μπέλιγχαμ και μετά... άραξε. Το κοινό του Μπερναμπέου με ένα θερμό χειροκρότημα έδειξε ότι συγχώρεσε τον Βινίσιους για την συμπεριφορά του στο clasico, o Καρέρας έκανε το τελικό 4-0 στο 82ο λεπτό και η βασίλισσα αύξησε την διαφορά της από την δεύτερη πλέον Βιγιαρεάλ στους 7 βαθμούς, χτίζοντας από νωρίς μαξιλαράκι που αποτελεί υποθήκη τίτλου.