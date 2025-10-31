Αμπέλ Φερέιρα: Συγκλόνισε μετά τη θρυλική ανατροπή της Παλμέιρας (vid)

Ο Αμπέλ Φερέιρα λύγισε από τη συγκίνηση μετά τη μυθική πρόκριση της Παλμέιρας στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Η βραζιλιάνικη ομάδα πέτυχε μια απίστευτη ανατροπή, μετατρέποντας το εις βάρος της 3-0 από τον πρώτο αγώνα στον Ισημερινό σε εντυπωσιακό 4-0 στη ρεβάνς απέναντι στη Λίγκα Ντε Κίτο, γράφοντας ιστορία.

Με το τελευταίο σφύριγμα, ο Πορτογάλος τεχνικός ξέσπασε σε κλάματα, αγκαλιάζοντας τους συνεργάτες του και γονατίζοντας στο χορτάρι, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνηση του.

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ διανύει ήδη την πέμπτη του σεζόν στην Παλμέιρας, έχοντας οδηγήσει το σύλλογο σε δύο Κόπα Λιμπερταδόρες (2020, 2021) και δύο πρωταθλήματα Βραζιλίας (2022, 2023), γράφοντας τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.