Σεισμός στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με νέο Champions League!

Η A22 Sports Management, εταιρεία πίσω από την ευρωπαϊκή Super League (η οποία μετονομάστηκε πλέον σε Unify League), ανακοίνωσε σήμερα (9/10) μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την UEFA για τη δημιουργία μιας νέας μορφής του Champions League. Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίστηκε, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά τα λόγια του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος εδώ και καιρό στηρίζει το σχέδιο της Super League μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ζητώντας «συμφωνία με την UEFA» για την «ειρήνευση» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Εκπρόσωπος της A22 επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με την UEFA είναι τακτικές, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα.

Μετά από σειρά νομικών νικών, ανάμεσά τους και η απόφαση ισπανικού δικαστηρίου τον Μάιο του 2024 που έκρινε πως FIFA και UEFA καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση τους, η A22 υποστηρίζει πως έχει πλέον το δικαίωμα να δημιουργήσει ανεξάρτητη διοργάνωση, χωρίς να μπορεί η UEFA να το εμποδίσει.

Ωστόσο, η εταιρεία επιδιώκει συνεργασία και όχι ρήξη. Σύμφωνα με την πρότασή της, θα προσφέρει μια δωρεάν πλατφόρμα μετάδοσης και μια ελαφρώς τροποποιημένη μορφή του υπάρχοντος Champions League.

Στο νέο αυτό μοντέλο, οι 36 ομάδες που συμμετέχουν σήμερα θα χωρίζονται σε δύο ομίλους των 18 συλλόγων, με τις κορυφαίες να προκρίνονται στη φάση των «16».

«Η πρόταση είναι στο τραπέζι», ανέφεραν πηγές της A22. «Αν η UEFA αρνηθεί για δικούς της λόγους, δεν μπορούμε να αγνοούμε επ’ άπειρον τις νομικές αποφάσεις».

Στόχος της Unify League, όπως τονίζουν, είναι να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα οποία υπολείπονται αισθητά σε σχέση με τα αμερικανικά πρωταθλήματα.

Η μετονομασμένη Unify League έχει ήδη υποβάλει αίτημα επίσημης αναγνώρισης από FIFA και UEFA από τον Δεκέμβριο του 2024, στηριζόμενη στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.