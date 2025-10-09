Ολυμπιακός: Μετράει επιστροφές ο Μεντιλίμπαρ ενόψει ΑΕΛ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεση του για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ.

Στις προπονήσεις επέστρεψαν χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού και το βασικό μέλημα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι να αλλάξει το κλίμα μετά την ήττα στην Τούμπα, αλλά και να αξιολογηθεί η κατάσταση των τραυματιών.

Ο Γιάρεμτσουκ προπονείται κανονικά και στόχος είναι να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, ενώ οι Στρεφέτσα και Ρέτσος αναμένεται να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, με την ΑΕΛ εκτός έδρας.

Ο Γκαρθία που έγινε αλλαγή στην Τούμπα δεν έχει κάτι, αλλά ζήτησε να βγει από το ματς λόγω κόπωσης, οπότε υπολογίζεται κανονικά. Όσον αφορά τον Ροντινέι, η κατάστασή του αξιολογείται καθημερινά, αλλά δύσκολα θα είναι σε θέση να παίξει στη Λάρισα. Ολα βέβαια, θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες.

