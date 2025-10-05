«Απώλειες» για Ιωνικό, Εθνικό, Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας!

Τα αποτελέσματα της Γ' Εθνικής (4-5/10):
1ος όμιλος
ΑΟ Ξάνθη – Ορέστης Ορεστιάδας 5-0 (24' Ορφανίδης, 41'-43' Βαφειάδης, 76' Γκέκας, 90+1' Σιαματάς)
ΠΑΟΚ Κρηστώνης – ΠΑΟΚ Δυτικού 2-2 (31' Μαρμαρίδης πεν, 86' Τσινεκίδης / 9' Χωραφάς, 50' Στεφανίδης)
Ποσειδών Μηχανιώνας – Θερμαϊκός Θέρμης 3-1 (30' Τεμερτζόγλου, 55' Κυριακίδης, 88' Μπαγιόπουλος / 90+2' )
Αετός Οφρυνίου – Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1 (81' Ντάγκας)
Πανθρακικός – Κιλκισιακός 5-2 (15' Γκαργκαλατζίδης πεν, 21'-42'-54' Σαραντίδης, 47' Καρά Αχμέτ / 4' Τότσκα, 90' Αγαπητός)
Απόλλων Κρύας Βρύσης – Δόξα Δράμας 0-0
2ος όμιλος
Αστέρας Καρδίτσας – Πιερικός 1-0 (90' Βλησαρούλης)
Εορδαϊκός – Ακρίτες Συκεών 2-1 (80'-90+7' Ακιτούντε / 68' πεν Χατζηιωάννου)
Ερμής Εξοχής – Σαρακηνός 4-1 (11' αυτογκόλ, 35' Κυρτέγος, 62'-88' Μιχαηλίδης / 8' Παπαδημητρίου)
Απόλλων Καλαμαριάς – Κοζάνη 0-0
Βέροια – ΑΕ Αλεξάνδρειας 0-0
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – ΑΕ Ευόσμου 2-0 (13'-71' Βιγιάλμπα)
3ος όμιλος (4η αγωνιστική)
Άρης Φιλιατών – ΠΟ Ελασσόνας 2-2
Αναγέννηση Άρτας – Θεσπρωτός 4-0 (29'-45' Μιτακίδης, 63' Κατσαβάκης, 90+3' Γεωργάκης)
Αστέρας Σταυρού – Τηλυκράτης 2-0 (53' Κουτσούμπας, 72' Νικολόπουλος Κ.)
Αναγέννηση Σχηματαρίου – Πρόοδος Ρωγών 2-0 (45+3' Ρεσβάνης, 77' Ζέρβας πεν)
ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Ανθούπολη 1-1
Τρίκαλα – ΑΕ Λευκίμμης 2-0 (28' αυτογκόλ, 68' Μηλιώτης)
Ρεπό: ΠΑΣ Λαμία
4ος όμιλος
Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς 0-0
Θύελλα Πατρών – Πέλοπας Κιάτου 0-2 (24' Ιορδανίδης, 90' Γεωργίου)
ΑΟ Μιλτιάδης – ΑΟ Λουτρακίου 1-0 (60' Ηλιόπουλος)
Παναιγιάλειος – Πανθουριακός 1-0 (48' Φωκαΐδης)
ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή 2-0 (37' Χαντί, 66' Μακρής)
ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΠΣ Ζάκυνθος 2-2 (14' Χιλ, 77' Χαρίτος / 45+2' Κέρι, 61' Γουσέτης)
5ος όμιλος
Δόξα Βύρωνος – Κένταυρος Βριλησσίων 2-1 (18' πεν-52' Κασσιάνος / 82' )
ΑΟ Νέας Αρτάκης – Ρόδος 1-1 (79' Αλεξίου / 76' Δούμας)
Εθνικός Αστέρας – Άρης Πετρούπολης 1-1 (87' Τσιμπόκας / 15' Ντάουντα πεν)
Απόλλων Καλυθιών – ΑΕΡ Αφάντου 2-0 (54' Μανιάς, 74' Ιντρίζι)
ΑΟ Νέας Ιωνίας – Αμαρυνθιακός 3-1 (40' Πλατέλλας, 45'-84' Ροκάι / 90+1' Σιαράπης πεν)
Διαγόρας Ρόδου – ΑΟ Καρύστου 1-0 (16' Νικολόπουλος πεν)
6ος όμιλος
ΑΕ Μυκόνου – Εθνικός 1-1 (90+1' Ζγκούρι / 39' Ποτουρίδης)
Γρανίτης Αγ. Μαρίνας – Γιούχτας 1-2 (54' Μαρτσάκης / 24' Μάνος πεν, 90+4' Μαραθωνίτης)
Θύελλα Ραφήνας – Ιωνικός 1-1 (12' Τσούκας Κ. / 51' Πίσσας)
Αίας Σαλαμίνας – Σαρωνικός Αναβύσσου 0-2 (12' Μπουγιούκος, 56' Σπάρταλης)
Ηλυσιακός – Αστέρας Βάρης 0-0
Ατσαλένιος – Χαϊδάρι 1-0 (32' Μπουρσέλης)
Πηγή φωτο: irafina.gr