«Απώλειες» για Ιωνικό, Εθνικό, Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας!

«Κακή» μέρα για τα φαβορί κάθε ομίλου, καθώς υπέστησαν απώλειες βαθμών, είτε με ισοπαλίες, είτε με ήττες, έτσι οι μεταξύ τους διαφορές παραμένουν κοντινές.

Τα αποτελέσματα της Γ' Εθνικής (4-5/10): 1ος όμιλος ΑΟ Ξάνθη – Ορέστης Ορεστιάδας 5-0 (24' Ορφανίδης, 41'-43' Βαφειάδης, 76' Γκέκας, 90+1' Σιαματάς) ΠΑΟΚ Κρηστώνης – ΠΑΟΚ Δυτικού 2-2 (31' Μαρμαρίδης πεν, 86' Τσινεκίδης / 9' Χωραφάς, 50' Στεφανίδης) Ποσειδών Μηχανιώνας – Θερμαϊκός Θέρμης 3-1 (30' Τεμερτζόγλου, 55' Κυριακίδης, 88' Μπαγιόπουλος / 90+2' ) Αετός Οφρυνίου – Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1 (81' Ντάγκας) Πανθρακικός – Κιλκισιακός 5-2 (15' Γκαργκαλατζίδης πεν, 21'-42'-54' Σαραντίδης, 47' Καρά Αχμέτ / 4' Τότσκα, 90' Αγαπητός) Απόλλων Κρύας Βρύσης – Δόξα Δράμας 0-0 2ος όμιλος Αστέρας Καρδίτσας – Πιερικός 1-0 (90' Βλησαρούλης) Εορδαϊκός – Ακρίτες Συκεών 2-1 (80'-90+7' Ακιτούντε / 68' πεν Χατζηιωάννου) Ερμής Εξοχής – Σαρακηνός 4-1 (11' αυτογκόλ, 35' Κυρτέγος, 62'-88' Μιχαηλίδης / 8' Παπαδημητρίου) Απόλλων Καλαμαριάς – Κοζάνη 0-0 Βέροια – ΑΕ Αλεξάνδρειας 0-0 Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – ΑΕ Ευόσμου 2-0 (13'-71' Βιγιάλμπα) 3ος όμιλος (4η αγωνιστική) Άρης Φιλιατών – ΠΟ Ελασσόνας 2-2 Αναγέννηση Άρτας – Θεσπρωτός 4-0 (29'-45' Μιτακίδης, 63' Κατσαβάκης, 90+3' Γεωργάκης) Αστέρας Σταυρού – Τηλυκράτης 2-0 (53' Κουτσούμπας, 72' Νικολόπουλος Κ.) Αναγέννηση Σχηματαρίου – Πρόοδος Ρωγών 2-0 (45+3' Ρεσβάνης, 77' Ζέρβας πεν) ΑΕ Νέας Σελεύκειας – Ανθούπολη 1-1 Τρίκαλα – ΑΕ Λευκίμμης 2-0 (28' αυτογκόλ, 68' Μηλιώτης) Ρεπό: ΠΑΣ Λαμία 4ος όμιλος Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς 0-0 Θύελλα Πατρών – Πέλοπας Κιάτου 0-2 (24' Ιορδανίδης, 90' Γεωργίου) ΑΟ Μιλτιάδης – ΑΟ Λουτρακίου 1-0 (60' Ηλιόπουλος) Παναιγιάλειος – Πανθουριακός 1-0 (48' Φωκαΐδης) ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή 2-0 (37' Χαντί, 66' Μακρής) ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΠΣ Ζάκυνθος 2-2 (14' Χιλ, 77' Χαρίτος / 45+2' Κέρι, 61' Γουσέτης) 5ος όμιλος Δόξα Βύρωνος – Κένταυρος Βριλησσίων 2-1 (18' πεν-52' Κασσιάνος / 82' ) ΑΟ Νέας Αρτάκης – Ρόδος 1-1 (79' Αλεξίου / 76' Δούμας) Εθνικός Αστέρας – Άρης Πετρούπολης 1-1 (87' Τσιμπόκας / 15' Ντάουντα πεν) Απόλλων Καλυθιών – ΑΕΡ Αφάντου 2-0 (54' Μανιάς, 74' Ιντρίζι) ΑΟ Νέας Ιωνίας – Αμαρυνθιακός 3-1 (40' Πλατέλλας, 45'-84' Ροκάι / 90+1' Σιαράπης πεν) Διαγόρας Ρόδου – ΑΟ Καρύστου 1-0 (16' Νικολόπουλος πεν) 6ος όμιλος ΑΕ Μυκόνου – Εθνικός 1-1 (90+1' Ζγκούρι / 39' Ποτουρίδης) Γρανίτης Αγ. Μαρίνας – Γιούχτας 1-2 (54' Μαρτσάκης / 24' Μάνος πεν, 90+4' Μαραθωνίτης) Θύελλα Ραφήνας – Ιωνικός 1-1 (12' Τσούκας Κ. / 51' Πίσσας) Αίας Σαλαμίνας – Σαρωνικός Αναβύσσου 0-2 (12' Μπουγιούκος, 56' Σπάρταλης) Ηλυσιακός – Αστέρας Βάρης 0-0 Ατσαλένιος – Χαϊδάρι 1-0 (32' Μπουρσέλης) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΟΜΙΛΟΥΣ Πηγή φωτο: irafina.gr