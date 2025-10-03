Επίθεση της Premier League στην FIFA

Η θεσμική συζήτηση μεταξύ των εθνικών πρωταθλημάτων και της FIFA έχει αναζωπυρωθεί, με τη δεύτερη να κατηγορεί το σύστημα για ένα βραχυκύκλωμα στο οποίο τα μεμονωμένα τουρνουά ανταγωνίζονται το φορτωμένο πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η παγκόσμια ομοσπονδία.

Όπως αναφέρει η αμερικανική ιστοσελίδα The Athletic, αυτή τη φορά είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Πρέμιερ Λιγκ, Ρίτσαρντ Μάστερς, που επανέφερε το ζήτημα στο προσκήνιο, αντιπαραβάλλοντας την αύξηση του αριθμού των αγώνων της FIFA και της UEFA με ένα πρόγραμμα για την κορυφαία αγγλική διοργάνωση που δεν έχει αλλάξει από το 1994.

«Δεν υπάρχει άλλος χώρος στο ημερολόγιο», παραπονέθηκε ο Μάστερς. «Φυσικά, υπάρχει ένα ζήτημα ευημερίας των παικτών, αλλά ουσιαστικά, είναι μια μάχη για τις πρώτες ύλες του ποδοσφαίρου: τους παίκτες και τον χώρο στο καλαντάρι. Η δουλειά μας στην Πρέμιερ Λιγκ είναι να προστατεύουμε το εγχώριο ποδόσφαιρο, τον χώρο της Πρέμιερ Λιγκ, που είναι κυρίως μια διοργάνωση Σαββατοκύριακου. Θέλουμε όλοι οι ιδιοκτήτες και οι προπονητές μας να ξυπνούν το πρωί με μία προτεραιότητα, η οποία είναι να κερδίσουν ή να πετύχουν στην Πρέμιερ Λιγκ, και να μην σκέφτονται: "Έχω πάρα πολλές ανταγωνιστικές προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, θα ξεκουράσω κάποιον το Σαββατοκύριακο". Πιστεύω ότι αυτή η προτεραιότητα εξακολουθεί να υπάρχει και θέλω να συνεχιστεί».

Ο Μάστερς είναι επίσης πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Πρωταθλημάτων, η οποία πέρυσι ένωσε τις δυνάμεις της με το ευρωπαϊκό παράρτημα της ένωσης παικτών FIFPro για να υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της FIFA για φερόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. «Έχουμε τις διαφορές μας με τη FIFA σχετικά με την έλλειψη διαβούλευσης με το εγχώριο ποδόσφαιρο γενικά», συνέχισε. «Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Πιστεύουμε ότι το εγχώριο ποδόσφαιρο θα πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι όταν λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις».

Σύμφωνα με τον Μάστερς, το διεθνές ημερολόγιο αγώνων ανάγκασε την Πρέμιερ Λιγκ να ξεκινήσει μια εβδομάδα αργότερα αυτή τη σεζόν λόγω του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA, ενώ ο προγραμματισμός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 το καλοκαίρι απαιτεί οι εγχώριες διοργανώσεις να ολοκληρωθούν σχετικά νωρίς για να διασφαλιστεί πως οι Εθνικές ομάδες θα είναι σωστά προετοιμασμένες. Για να το κάνει αυτό, η Πρέμιερ Λιγκ κατάργησε τη χειμερινή διακοπή και ζήτησε από την Ομοσπονδία (FA) να καταργήσει την επανάληψη των αγώνων Κυπέλλου σε περίπτωση ισοπαλίας.

«Δεν ήταν επιλογή», επανέλαβε ο Μάστερς. «Είναι το φαινόμενο της πεταλούδας, άλλοι άνθρωποι, σε διαφορετικά δωμάτια, παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον του ποδοσφαίρου, ενώ αποκλείουν τα πρωταθλήματα από αυτή τη συζήτηση. Και δεν είναι η UEFA, ας είμαστε σαφείς. Η UEFA συμβουλεύεται απευθείας τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και την Πρέμιερ Λιγκ. Μπορείτε να νιώσετε τον αντίκτυπο της φωνής μας στα τελικά αποτελέσματα. Μπορεί να μην συμφωνώ με τα πάντα, αλλά τουλάχιστον μπορείτε να δείτε αυτόν τον αντίκτυπο. Με τη FIFA, ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει καθόλου».

Τα λόγια του Μάστερς έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το μήνυμα που έδωσε χθες στο περιθώριο του Συμβουλίου της FIFA ο πρόεδρός της, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος δήλωσε: «Η FIFA θα συνεχίσει να προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για την προστασία των παικτών, την εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ του ποδοσφαίρου των συλλόγων και των Εθνικών ομάδων παγκοσμίως και τη βελτίωση του παιχνιδιού για το μέλλον».