Άρσεναλ: Πλάνα ενδεκάδας με Σαλιμπά, Όντεγκαρντ ενόψει Ολυμπιακού

Τη νίκη θέλει η Άρσεναλ απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό και θέση στην ενδεκάδα ίσως πάρουν οι Σαλιμπά, Όντεγκαρντ.

Το 2 στα 2 θέλει να κάνει απόψε η Άρσεναλ στη League Phase του Champions League, υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό στο Emirates. Ο Μικέλ Αρτέτα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών στην ομάδα από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά έχουν επιστρέψει στη διάθεσή του οι Γουίλιαμ Σαλιμπά και Μάρτιν Όντεγκαρντ.

Μάλιστα και οι δυο διεκδικούν θέση στην αρχική ενδεκάδα. Αντίθετα, εκτός πλάνων παραμένουν οι Γκάμπριελ Ζεσούς, Νόνι Μαντουέκε, Κάι Χάρβετς και Πιερό Χίνκαπι.

Μια πιθανή ενδεκάδα των «κανονιέρηδων», όπως παρουσιάζεται σε αγγλικά δημοσιεύματα είναι η εξής: Ράγια, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούς-Σκέλι, Θουμπιθαμέντι, Ράις, Σακά, Όντεγκαρντ, Έζε, Γκιόκερες.