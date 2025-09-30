Νέα πυρά για Μαρσιάλ στο Μεξικό: «Παίζει σαν κώνος»!

Προβληματικό είναι το ξεκίνημα του Αντονί Μαρσιάλ στο Μεξικό καθώς στον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ ασκείται έντονη κριτική!

Παρα πολλοί ειναι αυτοί που κάνουν λόγο για έλλειψη προσπάθειας, ενώ πολύ σκληρα ήταν τα λόγια που ακούστηκαν και κατά τη διάρκεια εκπομπής «Fútbol sobre la mesa» (σ.σ. ποδόσφαιρο στο τραπέζι), όπου ο πρώην παίκτης της Μοντερέι, Ραούλ «Κόρα» Ισιόρδια, παρομοίασε τον Μαρσιάλ με κώνο στο γήπεδο!

«Οι Ραγιάδος έπαιξαν με 10 παίκτες σε όλο το ματς (σ.σ. με τη Σάντος). Αυτός ο Μαρσιάλ, πόσα σουτ είχε στην εστία; Κανένα. Πόσα σουτ εντός εστίας είχε; Κανένα. Πόσες ασίστ έδωσε; Καμία. Έκανε μισή ώρα χωρίς να ακουμπήσει τη μπάλα κι ο παίκτης που τελείωνε τις φάσεις ήταν ο Σέρχιο Ράμος, όχι αυτός. Απλώς τον άφησαν εκεί. Έμοιαζε με… κώνο κόντρα στην Τολούκα, τον ξαναβλέπω τώρα στη θέση του, πάλι… κώνος» τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια συνέκρινε τα τρεξίματά του με εκείνα του... 40χρονου, Ζινιάκ: «Πρέπει να είμαι επικριτικός απέναντι σ’ ένα παίκτη που υποτίθεται ότι ήρθε για να “διαλύσει” τη λίγκα. Στα 40 του χρόνια ο Ζινιάκ τρέχει περισσότερο απ’ ό,τι αυτός στα 29 του, για να δώσω ένα παράδειγμα».