Καλοσκάμης: «Σημαντικό ότι βγήκαμε όλοι οι παίκτες υγιείς, μπορούσαμε παραπάνω γκολ» (vid)

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ σχολίασε τη νίκη επί του Αιγάλεω στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και τον τραυματισμό του την περίοδο της προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Καλοσκάμης στην κάμερα της COSMOTE TV μετά το Αιγάλεω - ΑΕΚ 0-1 στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης»:

- Για την επιστροφή στη δράση: «Πολύ ωραίο συναίσθημα! Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ήταν εδώ. Υπερηφάνεια να παίζεις για την ΑΕΚ. Να την βοηθήσω με τη σειρά μου, όπως όλοι μας, για να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους που έχει πάντα η ομάδα».

- Για τον τραυματισμό του στην προετοιμασία: «Κατάλαβα αμέσως τι έπαθα. Το πήγα μέρα με τη μέρα μέχρι να γυρίσω δυνατός. Η ομάδα με στήριξε πολύ, όπως και οι γιατροί που ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα».

- Για τη νίκη επί του Αιγάλεω: «Το πιο σημαντικό ότι βγήκαμε όλοι υγιείς και οι 22 ποδοσφαιριστές από το αυτό το γήπεδο. Πήραμε τη νίκη, μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα γκολ ως ομάδα και εγώ με τη σειρά μου να βάλω ένα στην ευκαιρία που είχα».