Ντέρμπι Αμβούργου και ο Γιαννούλης απέναντι στη Μπάγερν

Με το «κλασσικό» ντέρμπι του Αμβούργου ξεκινάει η 2η αγωνιστική της Bundesliga - Στο γειτονικό Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη η Μπάγερν

Στην έδρα της Άουγκσμπουργκ δοκιμάζεται η Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Bnudesliga. Οι Βαυαροί είναι το λογικό φαβορί για το «τρίποντο», όπως και η Ντόρτμουντ που θα υποδεχθεί την Ουνιόν Βερολίνου, ενώ το πρόγραμμα, έχει ως εξής: