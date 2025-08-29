MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ντέρμπι Αμβούργου και ο Γιαννούλης απέναντι στη Μπάγερν

Με το «κλασσικό» ντέρμπι του Αμβούργου ξεκινάει η 2η αγωνιστική της Bundesliga - Στο γειτονικό Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη η Μπάγερν

Στην έδρα της Άουγκσμπουργκ δοκιμάζεται η Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Bnudesliga. Οι Βαυαροί είναι το λογικό φαβορί για το «τρίποντο», όπως και η Ντόρτμουντ που θα υποδεχθεί την Ουνιόν Βερολίνου, ενώ το πρόγραμμα, έχει ως εξής:

  • 29/8 Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι          
  • 30/8 Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν      
  • 30/8 Λειψία-Χαϊντενχάιμ              
  • 30/8 Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ          
  • 30/8 Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 
  • 30/8 Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου   
  • 30/8 Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς             
  • 31/8 Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου     
  • 31/8 Κολωνία-Φράϊμπουργκ            
