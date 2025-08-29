Ντέρμπι Αμβούργου και ο Γιαννούλης απέναντι στη Μπάγερν

Στην έδρα της Άουγκσμπουργκ δοκιμάζεται η Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Bnudesliga. Οι Βαυαροί είναι το λογικό φαβορί για το «τρίποντο», όπως και η Ντόρτμουντ που θα υποδεχθεί την Ουνιόν Βερολίνου, ενώ το πρόγραμμα, έχει ως εξής:
- 29/8 Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι
- 30/8 Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν
- 30/8 Λειψία-Χαϊντενχάιμ
- 30/8 Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ
- 30/8 Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
- 30/8 Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου
- 30/8 Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς
- 31/8 Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου
- 31/8 Κολωνία-Φράϊμπουργκ