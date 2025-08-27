Στην Μόντσα ο Αγκουστίν Άλβαρες - «Είχε πρόταση από Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό» (pic)

Ο Αγκουστίν Άλβαρες ανακοινώθηκε από την Μόντσα, με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο να αναφέρει πως είχε στα χέρια του πρόταση και από τους δύο «αιώνιους»

Ένας από τους επιθετικούς που συνδέθηκαν τις τελευταίες ώρες με τον Παναθηναϊκό είναι ο Αγκουστίν Άλβαρες, ο οποίος ανήκει στην Σασουόλο.

Τελικά ο 24χρονος Ουρουγουανός θα συνεχίσει την καριέρα του στην ιταλική Μόντσα, η οποία τον απέκτησε ως δανεικό, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο πάντως αναφέρει πως τις τελευταίες ώρες ο ποδοσφαιριστής είχε στα χέρια του προτάσεις και από το «Τριφύλλι» αλλά και τον Ολυμπιακό, επιλέγοντας πάντως το πρότζεκτ της Μόντσα.

Δείτε την ανάρτησή του: