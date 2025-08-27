Στην Μόντσα ο Αγκουστίν Άλβαρες - «Είχε πρόταση από Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό» (pic)

Ένας από τους επιθετικούς που συνδέθηκαν τις τελευταίες ώρες με τον Παναθηναϊκό είναι ο Αγκουστίν Άλβαρες, ο οποίος ανήκει στην Σασουόλο.
Τελικά ο 24χρονος Ουρουγουανός θα συνεχίσει την καριέρα του στην ιταλική Μόντσα, η οποία τον απέκτησε ως δανεικό, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.
Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο πάντως αναφέρει πως τις τελευταίες ώρες ο ποδοσφαιριστής είχε στα χέρια του προτάσεις και από το «Τριφύλλι» αλλά και τον Ολυμπιακό, επιλέγοντας πάντως το πρότζεκτ της Μόντσα.
Δείτε την ανάρτησή του:
🚨[OFICIAL] Monza anunció la llegada de Agustín Álvarez Martínez.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 27, 2025
*️⃣El "Canario" arribó a préstamo por un año y con opción de compra desde Sassuolo.
*️⃣En las últimas horas, tuvo ofertas de Panathinaikos y Olympiakos pero priorizó el proyecto deportivo de los 🇮🇹. pic.twitter.com/BWW05hx0xw