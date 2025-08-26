«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Αγκουστίν Άλβαρες»

Για την απόκτηση του Ουρουγουανού επιθετικού, Αγκουστίν Άλβαρες, φέρεται να ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός.

Ρεπορτάζ από την Τουρκία μπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον Αγκουστίν Άλβαρες της Σασουόλο. Συγκεκριμένα, ο Εκρέμ Κονούρ αναφέρει πως οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ουρουγουανού επιθετικού, χωρίς να αναφέρει κάτι περισσότερο.

Ο 24χρονος φορ αγωνίζεται στη Σασουόλο από το 2022 και έχει συμβόλαιο έως το 2027, έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα 23 εμφανίσεις με 1 γκολ και 1 ασίστ. Σε αυτό το διάστημα έχει και δύο δανεισμούς σε Σαμπντόρια και Έλτσε.

Ο Άλβαρες ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Πενιαρόλ, με την οποία μέτρησε 94 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ βρήκε διχτυα 34 φορές, με τους αριθμούς αυτούς να του χαρίζουν τη μεταγραφή στην Ιταλία και τη Serie A.