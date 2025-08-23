Έκπληξη; Μάλλον όχι και τόσο. Η Τότεναμ πέρασε με 0-2 από το Etihad κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι κάνοντας το 2x2 στο πρωτάθλημα και συνεχίζοντας την εξαιρετική «σχέση» με τους Πολίτες.

Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται με την Σίτι και την Τότεναμ, η οποία έχει βαρεθεί να διαλύει τους Πολίτες. Αυτή ήταν η 10η ήττα του Πεπ Γκουαρδιόλα από τους Spurs, όσες έχει και από τον Νο1 δήμιό του, την Λίβερπουλ, ενώ αξίζει να ακούσει κανείς ότι το club του Μάντσεστερ έχει μόλις 4 νίκες στα τελευταία 13 παιχνίδια κόντρα στους Λονδρέζους.

Ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τότεναμ από τον Φεβρουάριο, ενώ για πρώτη φορά από το 2021 ξεκίνησε την Premier League με 2x2 και μάλιστα το έκανε με δύο clean-sheets. Προσθέτουμε ότι ήταν το 3ο «διπλό» στο Etihad τα τελευταία 5 χρόνα και ότι ο Τόμας Φρανκ έχει νίκες σε βάρος του Πεπ με δύο ομάδες. Στο Νο1 της Premier League πλέον οι Spurs και περιμένουν.

Όσον αφορά το ματς, η Σίτι δεν είχε καμία σχέση με την πρεμιέρα, αφού είχε απέναντί της μια κλάσεις ανώτερη ομάδα. Οι γηπεδούχοι έχασαν στο 22’ τον Αΐτ-Νούρι με τραυματισμό και στο 28’ τεράστια ευκαιρία με τον Μαρμούς, ο οποίος βρέθηκε τετ-α-τετ έπειτα από πάσα του Χάαλαντ αλλά ο Βικάριο τον νίκησε. Το ματς ήταν κλειστό, όμως η Τότεναμ θα πήγαινε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο γκολ.

Στο 35’ ο Ριτσάρλισον, η προσωποποίηση του extreme-makeover, έφυγε από δεξιά και γύρισε πάρε-βάλε τον Μπρέναν Τζόνσον για το 0-1 και στο 45+2’ έπειτα από αδιανόητη γκάφα στο build-up μέσα στην περιοχή ο Ζοάο Παλίνια με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Τράφορντ (0-2). Στο 45+7’ ο Χάαλαντ μόνος έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά.

Στην επανάληψη, η Τότεναμ διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ της σκορ κόντρα σε μια ομάδα που απλά δεν μπορούσε. Στο 53’ οι Spurs είχαν σειρά για λάθος στην άμυνα αλλά δεν το πλήρωσαν και στη συνέχεια όχι μόνο κράτησαν ακίνδυνη την Σίτι, αλλά περνούσαν και πολύ χρόνο στον αντίπαλο μισό απειλώντας. Οι Πολίτες περιορίστηκαν σε υποψίες φάσεων στο φινάλε χάρη στον Τράφορντ έχασαν μόνο με 0-2.