Η Τσέλσι περιμένει προτάσεις για τον δανεισμό του Στέρλινγκ

Οι «μπλε» του Λονδίνου θέλουν να απαλλαγούν από το βαρύ συμβόλαιο του Άγγλου μεσοεπιθετικού και περιμένουν προτάσεις για την παραχώρησή του.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ βρίσκεται εδώ και καιρό στην πόρτα της εξόδου από την Τσέλσι, όμως οι Λονδρέζοι δεν έλαβαν τις προτάσεις που ήθελαν για την μόνιμη αποχώρηση του Στέρλινγκ από το ρόστερ τους.

Σύμφωνα με την «Telegraph», οι ιθύνοντες της Τσέλσι το τελευταίο διάστημα «έχουν ρίξει νερό στο κρασί του» και είναι πρόθυμοι να συζητήσουν το ενδεχόμενο δανεισμού του 30χρονου εξτρέμ αρκεί να καλυφθεί το συμβόλαιό του.

Αρχικά η Τσέλσι ζητούσε ένα ποσό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Στέρλινγκ, χωρίς να συζητάει το ενδεχόμενο δανεισμού, όμως πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αφού θέλουν να απαλλαγούν έστω και για μια σεζόν από το συμβόλαιο του Άγγλου.

Έτσι, το επόμενο διάστημα περιμένουν προτάσεις από τις ενδιαφερόμενες ομάδες, προκειμένου ο Στέρλινγκ να αποχωρήσει με την μορφή του δανεισμού.