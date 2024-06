Tα... μοναδικά παπούτσια του Τόνι Κρόος για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ (pics)

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Γουέμπλεϊ» με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League. Αυτό θα είναι και το τελευταίο ματς του Τόνι Κρόος με τη «Βασίλισσα», o οποίος στοχεύει να κλείσει την δεκαετή θητεία του με ένα ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο.

Ο σπουδαίος Γερμανός μέσος θέλησε να θυμάται τα πάντα από αυτό το παιχνίδι και έτσι με δική του επιθυμία δημιουργήθηκαν τα ιδιαίτερα παπούτσια που θα φορέσει στο χορτάρι του «Γουέμπλεϊ».

Συγκεκριμένα στο εντυπωσιακό ζευγάρι παπουτσιών αναγράφονται τα ονόματα της συζύγου του, των παιδιών του, αλλά και των σκυλιών του. Ακόμα εμφανίζονται η ημερομηνία και ο τόπος του μεγάλου τελικού.

Τέλος, στο πίσω μέρος των παπουτσιών φαίνεται το logo της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ οι χρυσές λεπτομέρειες πάνω στο άσπρο χρώμα των παπουτσιών προσθέτει περισσότερη ομορφιά.

