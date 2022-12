Τραγική φιγούρα ο Νεϊμάρ

Έκανε ότι μπορούσε για να το σηκώσει. Παρότι τραυματίστηκε άσχημα στην πρεμιέρα με την Σερβία στον δεξί του αστράγαλο, επέστρεψε για τα νοκ-άουτ και με ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στην Κροατία, έφτασε τα 77 γκολ με την φανέλα της σελεσάο, πιάνοντας τον Πελέ στην πρώτη θέση.

Ωστόσο, ο Νεϊμάρ έφυγε κλαίγοντας από το γήπεδο. Η Κροατία πήρε την πρόκριση στα πέναλτι και σε τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ (και μάλλον τελευταίο στην καριέρα του) ο τεράστιος αυτός ποδοσφαιριστής φεύγει χωρίς να γευτεί την χαρά της κατάκτησης ενός Μουντιάλ.

Τα δάκρυα του μετά το τέλος της διαδικασίας τον έκαναν ίσως το πιο τραγικό πρόσωπο σε όλο το γήπεδο…

NEVER DID I EVER REALISE I WOULD BE THAT HEARTBROKEN BY SEEING NEYMAR CRY#brasil pic.twitter.com/x5QNVL3yrH