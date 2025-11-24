Άλλο επίπεδο η Σπόρτινγκ, δεν μπορούσε να ακολουθήσει η ΑΕΚ (vid)

Δεν τα κατάφερε η ομάδα Futsal της ΑΕΚ, που στον 1ο Αγώνα της Φάσης των "16" του UEFA Futsal Champions League, γνώρισε βαριά ήττα (0-11) από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο κλειστό του Λαυρίου.

Η Ένωση γνωρίζοντας εξ αρχής πως το έργο της ήταν πολύ δύσκολο απέναντι στα Λιοντάρια που είναι η κορυφαία ομάδα ποδοσφαίρου σάλας της Ευρώπης, το πάλεψε όσο μπορούσε.

Η Σπόρτινγκ ωστόσο, ήταν σε άλλο επίπεδο και έφτασε εύκολα στην επικράτηση. Σε μια εβδομάδα η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για τη ρεβάνς θέλοντας να πετυχει ότι καλύτερο μπορεί...

Η ομάδα Σάλας της ΑΕΚ πρέπει να σημειώσουμε πως με την παρουσία της στη Φάσης των "16" του UEFA Futsal Champions League έχει ήδη επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία τη φετινή σεζόν και έχει ξεπεράσει το ταβάνι της.