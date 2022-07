Συμφώνησε με τους Μπουλς ο Ντράμοντ!

Ο πολύπειρος σέντερ, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Νετς, ψάχνοντας κάτι καλύτερο στην free agency και το βρήκε στους Μπουλς, που ετοιμάζονται να ενισχυθούν σε μεγάλο βαθμό στην θέση «5».

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, οι δύο πλευρές διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες του deal, με τον Ντράμοντ να ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Σικάγο.

Free agent center Andre Drummond is finalizing a deal with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium.