Άρης για Θανάση: Η… ρητορική ερώτηση και το ηφαίστειο! (vid)

Η ΚΑΕ Άρης παρουσίασε με τον προσφιλή της τρόπο την τελευταία της μεταγραφή.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε σήμερα από τον Άρη για τα επόμενα 2+1 χρόνια και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ένα ακόμα πολύ ιδιαίτερο βίντεο.

Σε αυτό παρουσιάζεται ο 34χρονος διεθνής φόργουορντ ως ένα ηφαίστειο που ξυπνά και εκρήγνυται για να προσγειωθεί στο τέλος στον… πλανήτη Άρη.

Παράλληλα με την απόκτησή του οι κιτρινόμαυροι άφησαν μια ρητορική ερώτηση. «Ποιος έλειπε;» έγραψαν οι άνθρωποι της ομάδας, καθώς η συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούνμπο ήταν δεδομένη εδώ και τουλάχιστον έναν μηνα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο της ΚΑΕ: