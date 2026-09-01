Έγινε η πρώτη συνάντηση του βόλεϊ ανδρών στον Παναθηναϊκό

Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε την Τρίτη (1/9) την πρώτη προπόνηση της σεζόν στο κλειστό του Μετς.

Με όνειρα και φιλοδοξίες ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι», που την περασμένη χρονιά κατέκτησε το εγχώριο νταμπλ, θα αγωνιστεί φέτος στους ομίλους του Champions League.

Την ομάδα καλωσόρισε ο διευθυντής των αγωνιστικών τμημάτων Σωτήρης Πανταλέων, που σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στόχος είναι η διατήρηση των κεκτημένων και η καλή παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Το «παρών» στην πρώτη προπόνηση έδωσαν οι: Λούκα Σπίριτο, Πάτρικ Γκάσμαν, Τιμοτέ Καρλ, Νικολάι Κόλεφ, Γιώργος Παπαλεξίου, Άγγελος Μανδηλάρης, Τάσος Γκρίλλας. Μετά το τέλος των υποχρεώσεών τους με τις Εθνικές ομάδες θα ενταχθούν στην προετοιμασία οι: Θανάσης Πρωτοψάλτης, Θοδωρής Βουλκίδης, Άρης Χανδρινός, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Σταύρος Κασαμπαλής και Ράσμους Νίλσεν.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος σημείωσε τα εξής: «Καινούργια σεζόν. Ξεκίνημα σήμερα για τον Παναθηναϊκό μας, για τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Μια δύσκολη σεζόν που έρχεται, όπως όλες. Μια σεζόν που θα έχει διακυμάνσεις, θα έχει χαρές, θα έχει λύπες. Αλλά αυτό που ζητάμε στο τέλος είναι ο Παναθηναϊκός να είναι ανταγωνιστικός, να παραμείνει στο πολύ υψηλό επίπεδο και, με το καλό, να μας έρθουν και οι τίτλοι.

Φέτος είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί η διοίκησή μας κατάφερε και μας έδωσε τη δυνατότητα για συμμετοχή στο Champions League. Μπαίνουμε κατευθείαν στους ομίλους. Είναι μια επιπλέον διοργάνωση· μπορεί αυτό να φέρει ιδιαίτερες δυσκολίες στην ομάδα, αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσουμε παντού».

Το επιτελείο της ομάδας

Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος

Βοηθός προπονητή: Παύλος Καραμαρούδης

Βοηθός προπονητή – Γυμναστής: Χρίστος Μπέλος

Βοηθός προπονητή: Αντώνης Θεοδωρόπουλος

Στατιστικολόγος: Άλκης Μπέλος

Φυσιοθεραπευτές: Ναπολέων Χαρίσης, Παναγιώτης Βλάχας

Team Managers: Ρούλης Αγραπιδάκης, Σωτήρης Χούμος