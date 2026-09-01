Πουέρτας στη «Magic Euroleague»: «Η Ρεάλ αδικήθηκε στον τελικό, αλλά...»

Ο Χοσέ Μανουέλ Πουέρτας, Ισπανός δημοσιογράφος με ειδίκευση στο μπάσκετ και συνεργάτης πλέον της Magic Euroleague, μίλησε για το αποτύπωμα που άφησε στη Ρεάλ ο τελικός της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό με αφορμή τη διαιτησία.

Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή του SDNA ο Ισπανός δημοσιογράφος:

«Η Ρεάλ πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μπήκε αποδεκατισμένη στη θέση του σέντερ, καθώς στερήθηκε τις υπηρεσίες του Ταβάρες και του Λεν, ενώ ο Γκαρούμπα υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον ημιτελικό. Ως αποτέλεσμα, στον τελικό με τον Ολυμπιακό –την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης– δεν είχε διαθέσιμο κανέναν καθαρό σέντερ και αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει εκεί τον Λάιλς ή τον νεαρό Αλμάνσα.

Και η Ρεάλ τα κατάφερε: ήταν ισόπαλη δύο λεπτά πριν από το τέλος, όταν και σημειώθηκαν ορισμένες αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις. Η Ρεάλ διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαιτησία, με τον Τσους Ματέο να τη χαρακτηρίζει άδικη και να υποστηρίζει ότι όλοι οι ουδέτεροι φίλοι του μπάσκετ ένιωσαν πως ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε.

Προσωπικά, βλέπω τουλάχιστον δύο φάσεις στις οποίες η Ρεάλ αδικήθηκε. Η μία ήταν το κλέψιμο του Καμπάτσο σε επαναφορά του Γουόκαπ, στο οποίο δόθηκε φάουλ. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι μια τόσο ελαφριά επαφή θα έπρεπε να σφυριχτεί φάουλ στον τελικό της EuroLeague, δεδομένου του πόσο σκληρό παιχνίδι παιζόταν μέχρι τότε. Υπήρξε επίσης το φάουλ του Φελίζ πάνω στον Φουρνιέ κοντά στο κέντρο του γηπέδου, το οποίο θεωρώ ότι ήταν σωστή απόφαση, καθώς υπήρξε χρήση των χεριών. Από την άλλη, σε ένα τρίποντο του Χεζόνια με αντίπαλο τον Βεζένκοφ, υπάρχει πασιφανές φάουλ που δεν δόθηκε. Αν δινόταν, ο Χεζόνια θα πήγαινε για τρεις βολές.

Η Ρεάλ έφυγε από τον τελικό θυμωμένη, αλλά και υπερήφανη για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δικαίως βγήκε πρωταθλητής, καθώς ήταν η καλύτερη ομάδα της σεζόν και άξιζε να κερδίσει τον τελικό. Ωστόσο, και η Ρεάλ δικαίως διαμαρτύρεται, αφού της έμεινε η αίσθηση πως αδικήθηκε αρκετά στα δύο τελευταία λεπτά του αγώνα».