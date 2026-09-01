Οικονόμου: «Να παίξουμε στα όρια μας με την Σερβία»

Λίγο πριν την τελευταία προπόνηση της Εθνικής γυναικών εν όψει του προημιτελικού με τη Σερβία (Τετάρτη 2/9, 17:00) ο Απόστολος Οικονόμου μίλησε για τη σπουδαία αναμέτρηση.

Ο Απόστολος Οικονόμου σε δηλώσεις του πριν τον προημιτελικό απέναντι στην Σερβία για το Eurovolley, ανέφερε ότι η «Γαλανόλευκη» θα πρέπει να πιέσει την αντίπαλο της και να παίξει στα όρια της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Ελλάδας:

«Καταρχήν έχουμε αφήσει πίσω μας την πρόκριση μας στους 8 με την Γαλλία. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε για το αυριανό ματς με την Σερβία, το οποίο είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ξέρουμε ότι παίζουμε με μία πάρα πολύ καλή ομάδα, μία ομάδα top class και μία ομάδα που παίζει σε διαφορετικά στάνταρντς από μας. Αλλά αυτό που έχω πει και στις κοπέλες, σημαντικό είναι εμείς να παίξουμε στα όρια μας, να πιέσουμε πάρα πολύ με το σερβίς όπως κάναμε και στο ματς της Κυριακής. Να διαχειριστούμε καλά το side-out μας και αν μπορέσουμε και είμαστε κοντά τους να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να περιορίσουμε τη ζημιά που θα μας κάνει η Μπόσκοβιτς, μια αθλήτρια η οποία είναι παγκόσμιας κλάσης

Σίγουρα, σίγουρα γιατί και εγώ το προετοιμάζω αλλιώς και το περιμένω. Αλλιώς το διαχειριστήκαμε το πρώτο παιχνίδι που ήταν αδιάφορο γιατί είτε κερδίζαμε είτε χάναμε θα είχαμε την ίδια βαθμολογική θέση. Οπότε αυτό που ήθελα είναι να έχουμε απλά αγωνιστικό ρυθμό και να διαχειριστούμε την ενέργειά μας για το επόμενο παιχνίδι που παίξαμε τη Γαλλία. Αύριο είναι ένα παιχνίδι do or die, που σημαίνει ότι θα μπούμε μέσα για να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.

Θέλουμε να τους βάλουμε την πίεση γιατί η Σερβία αν εξαιρέσει την Ογκνιένοβιτς, την Μπόσκοβιτς και την Πόποβιτς οι οποίες είναι λίγο ηλικιακά πιο μεγάλες, οι άλλες είναι μεν πολύ ταλαντούχες αλλά είναι νεαρές. Οπότε θέλουμε λίγο να τις πιέσουμε και πνευματικά και να τις αγχώσουμε και νομίζω ότι είναι το κλειδί κατά πόσο εμείς θα είμαστε κοντά τους και να κάνουμε αυτό που μπορούμε καλύτερα».