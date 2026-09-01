Ολλανδία: Νεκρός και τραυματίες σε πυροβολισμούς

Ένας νεκρός και δύο αστυνομικοί τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών στην Ολλανδία. Η υπόθεση σχετίζεται με τον καταζητούμενο βαρόνο ναρκωτικών Γιος Λάιντεκερς.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα (01.09.2026) στην Ολλανδία, σε ανταλλαγή πυρών σε ένα χωριό, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία η οποία προχώρησε σε σειρά συλλήψεων για μια υπόθεση που σχετίζεται με έναν διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο χωριό Οβεράσελτ, στην ανατολική Ολλανδία, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποίηθηκαν από την εφημερίδα De Telegraaf δείχνουν δέκα μασκοφόρους να κινούνται σε μια γειτονιά και ορισμένοι φαίνεται ότι φέρουν βαρύ οπλισμό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η υπόθεση πιθανότατα σχετίζεται με τον Ολλανδό έμπορο ναρκωτικών Γιος Λάιντεκερς, γνωστό και με το όνομα «Μπολ Γιος» ή «Γιος ο Μαγουλίτσας». Ο Λάιντεκερς είναι ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στην Ολλανδία και έχει ήδη καταδικαστεί για διεθνές εμπόριο κοκαΐνης. Προς το παρόν βρίσκεται στη Σιέρα Λεόνε και λέγεται ότι είχε σχέση με την κόρη του προέδρου Τζούλιους Μάαντα Μπίο.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η κατάσταση των τραυματισμένων αστυνομικών δεν είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα De Gelderlander, ο νεκρός είναι ένας φύλακας ασφαλείας του σπιτιού όπου έγινε η ανταλλαγή πυρών. Στο ίδιο σπίτι είχε σημειωθεί ένα παρόμοιο επεισόδιο πριν από έναν χρόνο.

«Τι φρικτή βίαιη ενέργεια στο Οβεράσελτ! Δεν θα ανεχθούμε τέτοιου είδους βία», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Δικαιοσύνης Νταβίν φαν Βέελ.

Πηγή: Newsit.gr