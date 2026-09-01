Χολ ενόψει του τουρνουά στην Κρήτη: «Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο» (vid)

Ο Ντόντα Χολ έκανε το δικό του κάλεσμα ενόψει του τουρνουά που θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στο «Crete International Basketball Tournament» στο Ηράκλειο, εκεί που θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας.

Έτσι ο Χολ έστειλε το δικό του μήνυμα, αναφέροντας: «Καλησπέρα φίλοι του Ολυμπιακού, πλησιάζει η νέα σεζόν. Θα είμαστε στην Κρήτη από τις 4 έως τις 6 (Σεπτεμβρίου). Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Ξέρετε, γνωρίζω ότι θα έρθετε όλοι να μας υποστηρίξετε, οπότε θα φροντίσουμε να σας δείξουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δω».