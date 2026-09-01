Μήτογλου: «Περήφανος για όλους, προχωράμε»

Με μια σειρά φωτογραφιών και ένα μήνυμα, ο Ντίνος Μήτογλου αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ/σέντερ έστειλε το δικό του μήνυμα, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τη δύσκολη και απαιτητική συνέχεια της Εθνικής.

Ο άσος του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Στο μήνυμά του ο Μήτογλου σημειώνει: «Μεγάλη νίκη, τεράστια προσπάθεια! Περήφανος για όλους!».