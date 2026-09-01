Σάκοτα για την Sunel Arena και τον Ολυμπιακό: «Δεν με ρώτησε κάποιος, και με τον Παναθηναϊκό μοιραζόμασταν το ΟΑΚΑ» - Tι είπε για το ΝΒΑ Εurope

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του στην media day της ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν μίλησε για την Sunel Arena και τον Ολυμπιακό, απάντησε για τις μεταγραφές και ανέφερε πως στόχος είναι η Ένωση να βρίσκεται στο ΝΒΑ Εurope.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την τρίτη διαδοχική χρονιά προετοιμασίας με την ομάδα της ΑΕΚ: «Αυτό που ήταν βασικό, ήταν να κρατήσουμε όσους παραπάνω παίκτες γινόταν από την περυσινή χρονιά. Καταφέραμε να κρατήσουμε εφτά παιδιά. Όταν φτάνεις σε μία επιτυχία είναι δύσκολο να κρατήσεις παίκτες όσο και να μην το θέλεις γιατί κυνηγούν ομάδες με περισσότερα χρήματα. Έτσι είναι η ζωή.

Έχουμε όμως περισσότερους Έλληνες που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, καθώς οι καλοί Έλληνες πάνε σε μεγάλες ομάδες. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Έχουμε μιλήσει με τον Φλιώνη και άλλα παιδιά έτσι ώστε να παραμείνουν μαζί μας.»

Για το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ΑΕΚ έως και το 2030: «Πρώτα ο Θεός. Ας ελπίσουμε να είμαστε όπως θέλουμε να είμαστε, στην οικογένεια της ΑΕΚ και να περνάμε επιτυχίες και δυσκολίες όλοι μαζί, επειδή στο ελληνικό μπάσκετ τα πράγματα αλλάζουν απότομα. Μπορείς να ανεβάσεις το μπάτζετ της ομάδας 3-4 φορές παραπάνω κάτι που σου επιτρέπει να φτιάξεις πραγματικά καλή ομάδα.

Δεν είχαμε τέτοιες συνθήκες στο παρελθόν και εμείς προσπαθούμε όσο πιο άξια γίνεται να ακολουθήσουμε τις άλλες ομάδες. Βασικά πάντα σκεφτόμαστε και την Ευρώπη, επειδή γνωρίζουμε ότι του χρόνου υπάρχει και το NBA Europe. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε μέρος της λίγκας αυτής»

Για το πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα η συμμετοχή στο NBA Europe: «Τίποτα δεν είναι εύκολο. Γνωρίζουμε τον δρόμο αλλά πρέπει να έχεις και τύχη. Ξεκινήσαμε έχοντας πολλούς τραυματισμούς. Πρέπει να έχει υπομονή και να βρεις αλλαγές για να συνεχίσεις το πλάνο σου μετά από τέτοια απρόβλεπτα πράγματα.

Ο Φλιώνης είναι ο τρίτος τραυματισμός που μας συμβαίνει είναι πολύ σημαντικό παίκτης για εμάς και ελπίζουμε να γίνει σύντομα καλά.”

“Σίγουρα θα σας πω ότι θα ήθελα να είναι διαφορετικά. Όσον αφορά το Νόλεϊ αναγκαστικά τον αφήσαμε όταν τελειώσε το πρωτάθλημα. Ίσως είναι καλύτερα τώρα παρά μετά. Μπορεί να μην έχουμε καλά αποτελέσματα στα φιλικά παιχνίδια. Ελπίζουμε να έχουμε χρόνο να διορθώσουμε ότι θέλουμε.»

Για τυχόν μεταγραφές: «Προς το παρόν όχι. Η πόρτα είναι πάντα ανοικτή. Ακόμη και την πιο επιτυχημένη μας χρονιά το 2018 κάναμε αλλαγές και κατακτήσαμε δύο κύπελλα και έπειτα το τρίτο. Συμβαίνουν και αυτά. Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να σκεφτόμαστε. Έχουμε σκάουτερς να βγούμε στην αγορά.»

Για το 1973 και το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ και τι έχει αλλάξει από τότε: «Τα χρόνια αλλάζουνε. Εγώ πιστεύω τα τελευταία χρόνια αλλάζω επειδή μαθαίνω»

Για την SUNEL ARENA και τον Ολυμπιακό: “Εγώ; Με ρώτησε κάποιος; Δεν με ρώτησε κάποιος τι θα γίνει. Αν υπάρχει ανάγκη κάτι να γίνει τότε τι να σου πω.. Με τον Παναθηναϊκό μοιραζόμασταν το ΟΑΚΑ χρόνια. Ούτε καν καταλάβαινα ότι είμασταν εκεί. Άλλο προπόνηση άλλο τα παιχνίδια. Κάπου στοχεύεις πάντα.»