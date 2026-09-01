Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 19 κατηγορούμενοι από την Κρήτη

Την ενοχή 19 κατηγορουμένων από τους 22 αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ σε άτομα από την Κρήτη που δήλωναν ιδιόκτητες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως Ανδρο, Κάσο, Κάλυμνο, Νίσυρο, Καστοριά και Φλώρινα.

Στους 14 από τους 19 καταδικασθέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτουργοί λαμβάνοντας επιχορηγήσεις από 25.000 έως 85.000 ευρώ, επιβλήθηκαν ποινές από ένα έως δύο έτη με τριετή αναστολή.

Την ενοχή και των 22 είχε εισηγηθεί νωρίτερα ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, περιγράφοντας αναλυτικά τα κοινά χαρακτηριστικά των αξιόποινων πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενου και τους οδήγησαν στο εδώλιο ύστερα από ανώνυμη καταγγελία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τούς αποδίδεται ότι μίσθωναν αγροτεμάχια σε περιοχές όχι μόνο της Κρήτης αλλά και εκτός του νησιού και συγκεκριμένα στην Κάλυμνο, Νίσυρο, Κάσο, Άνδρο, Φλώρινα και Καστοριά. Τα μισθωμένα αγροτεμάχια όπως προέκυψε από έλεγχο που είχε διενεργήσει λαιμό ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται στην πλειοψηφία τους να ανήκαν σε άλλους ιδιοκτήτες από αυτούς που εμφανίζονταν ως κάτοχοι τους και τα μίσθωναν έναντι ευτελούς τιμήματος.

Με την έναρξη της αγόρευσης του ο εισαγγελικός λειτουργός περιέγραψε αναλυτικά το νομικό πλαίσιο για την υπόθεση των χορηγήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, όπως και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για τον αιτούντα γεωργό ή αγρότη για την εκταμίευση της επιχορήγησης

Σε μια αποστροφή της αγόρευσης του έκανε λόγο για καταστρατήγηση των διατάξεων και χαρακτήρισε τεχνητή τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη λήψη επιδοτήσεων με βάση το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην τεχνική λύση και το εθνικό απόθεμα επισήμανε ότι αποτελούν την καρδιά του προβλήματος τονίζοντας ότι αρκετά πρόσωπα και από την Κρήτη δήλωσαν εκτάσεις δημόσιες και ιδιωτικές απομακρυσμένες με εικονικά στοιχεία.

«Η παρούσα δικογραφία σχηματίστηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία έφτασε στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία και κινήθηκε η διαδικασία. Ο έλεγχος της οικονομικής αστυνομίας περιορίστηκε μόνο στα αγροτεμάχια που ήδη ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε απορρίψει στο πλαίσιο διοικητικού ελέγχου. Αυτό το λέω γιατί η εικόνα που παρουσιάζεται από τη δικογραφία για ορισμένους ίσως είναι ευνοϊκότερη» συμπλήρωσε ο κ. Μουζάκης.

Και πρόσθεσε: «Μολονότι η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, υπάρχουν στις περισσότερες περιπτώσεις με κοινά στοιχεία: Παραγωγοί που εμφανίζονται για πρώτη φορά ή δηλωθεί σε εκτάσεις βρίσκονται εκτός Κρήτης, συνήθως τα δηλωμένα αγροτεμάχιο δηλώνονται στο Ε9 και τα μισθώματα είναι πολύ χαμηλά. Επίσης, οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τρία κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κρήτη. Ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων τελεί ακόμα υπό διερεύνηση», κατέληξε πριν αναφερθεί στον ρόλο ενός εκάστου των κατηγορουμένων ζητώντας την ενοχή τους.

Πηγή: Ethnos.gr