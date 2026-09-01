O Xέις - Ντέιβις διοργανώνει το δικό του μπασκετικό καμπ!

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ανακοίνωσε πως θα διοργανώσει το δικό του μπασκετικό καμπ στο «T-Center».

Ο Αμερικανός άσος μπορεί να στάθηκε άτυχος, αφού υπέστη κάταγμα στο χέρι και θα μείνει εκτός για 6 βδομάδες, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να πραγματοποιήσει το δικό του μπασκετικό καμπ.

Ο Χέις-Ντέιβις ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του στο Telekom Center Athens, καλώντας αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 13-18 ετών, που βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο, να συμμετάσχουν.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ευρώπη, με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι το Nigel Hayes-Davis Camp έρχεται στην Αθήνα.

Το camp απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 13–18 ετών. Παρακαλούμε να εγγραφούν μόνο παίκτες και παίκτριες που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο και είναι πραγματικά σοβαροί με το μπάσκετ, καθώς το camp θα περιλαμβάνει προπονήσεις υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένες ασκήσεις, γνώσεις και καθοδήγηση.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα σε όσους ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό μην το χάσετε! Σύνδεσμος εγγραφής στο bio».