Στραζέλ: «Κανείς δεν ήθελε να βλέπει τη Μονακό, οι φίλαθλοι χαίρονται με όσα έγιναν εκεί»

Με σκληρή γλώσσα μίλησε για τη Μονακό ο πρώην παίκτης της, Ματ Στραζέλ.

Ο νυν άσος της Αναντολού Εφές μίλησε στη «L' Equipe» με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στην πρώην του ομάδα και είπε ότι οι φίλαθλοι στη Γαλλία, θα χαρούν με όσα έγιναν στη Μονακό, η οποία πλέον θα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της χώρας.

Όσα είπε ο Στραζέλ: «Το γαλλικό κοινό θα χαρεί που η Μονακό δεν βρίσκεται πλέον εκεί. Νιώθω ότι ήταν κάτι που αργούσε να γίνει. Κανείς δεν ήθελε να τους βλέπει. Οπότε τους λυπάμαι.

Αλλά θα δούμε αν το πρωτάθλημα θα είναι καλύτερο χωρίς αυτούς. Γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται, πολύς κόσμος δεν συμπαθεί τη Μονακό. Θα δούμε αν θα παραμείνει το γαλλικό πρωτάθλημα το ίδιο ελκυστικό».