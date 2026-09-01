Ο Ολαντίπο θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ: Επιστολή 2.500 λέξεων στους GM

Ο Βίκτορ Ολαντίπο θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ μετά από τρία χρόνια και ζητάει αυτή την ευκαιρία μέσω επιστολής του.

Ο πρώην All-Star γκαρντ, στα 34 του πλέον, και έχοντας περάσει σημαντικούς τραυματισμούς, δημοσίευσε μια συγκινητική επιστολή προς τους general managers του NBA, αναλογιζόμενος το ταξίδι του, τους τραυματισμούς του, την πίστη του και την επιθυμία του να επιστρέψει στα γήπεδα.

Ο Ολαντίπο αναφέρεται μέσα από την επιστολή περίπου 2.500 λέξεων στην καριέρα του, στην οικογένειά του και τέλος στην επιθυμία του να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Σε αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων: «Τα τελευταία τρία χρόνια, αυτό ακριβώς κάνω. Χρειάστηκε πολλή δουλειά. Στην αποκατάστασή μου, στο γυμναστήριο. Και ναι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας: και στην ψυχοθεραπεία επίσης. Νομίζω ότι ως παίκτες του NBA, μας μαθαίνουν να δίνουμε τόση αγάπη σε αυτό το παιχνίδι.

Και φυσικά αυτό είναι ένα όμορφο πράγμα. Αλλά μπορεί επίσης να κάνει δύσκολο το να το διαχειριστείς, ή να βρεις ειρήνη, αν το παιχνίδι σταματήσει να σου δίνει πίσω αυτή την αγάπη. Και το παιχνίδι σίγουρα μου ράγισε την καρδιά για ένα διάστημα.

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να παίξω ξανά μπάσκετ. Πιστεύω ότι το σώμα μου είναι επιτέλους καλά. Πιστεύω ότι έχω ακόμα σπουδαίο μπάσκετ μέσα μου. Πιστεύω ότι μπορώ να είμαι ένας πολύτιμος συνεργάτης στα αποδυτήρια του NBA. Και αυτό που ζητάω αυτή τη στιγμή είναι μια ευκαιρία να το αποδείξω».

Ο Ολαντίπο έχει παίξει σε 504 ματς κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Μάτζικ (2013-16) Θάντερ (2016-17), Πέισερς (2017-2020), Ρόκετς (2021) και Χιτ (2021-23).