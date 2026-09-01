Στην Euroleague ο Τσιμπούρης - Ποιοι άλλοι θα σφυρίζουν

Ο Γιάννης Τσιμπούρης είναι ένας από τους 16 νέους διαιτητές στην Euroleague για τη σεζόν 2026-27.

Το φετινό Preseason Clinic των διαιτητών πραγματοποιήθηκε στο Βρότσλαβ της Πολωνίας και διεξήχθη συνολικά για 27η φορά. Εκεί συγκεντρώθηκαν 84 ρέφερι, που σφυρίξουν τα παιχνίδια της Euroleague, αλλά και του Eurocup.

Aπό ελληνικής πλευράς, πέρα από τον Γιάννη Τσιμπούρη στη λίστα είναι και οι Βασίλης Πιτσίλκας, Βάσω Τσαρούχα και Γιάννης Τηγάνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εναρκτήρια συνεδρία περιελάμβανε ομιλίες από τον Πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Τσους Μπουένο (ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά), και τον Διευθυντή Διαιτησίας, Ντάνιελ Ιεροθουέλο, ο οποίος ηγήθηκε του σεμιναρίου για τέταρτη φορά.

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, παρόντες ήταν επίσης ο πρώην Ανώτερος Διευθυντής και Επόπτης Σκάουτινγκ & Στελέχωσης Διαιτητών, Κώστας Ρήγας, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Πέδρο Μαρτίνεθ, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague, Σέρτζιο Σκαριόλο, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, Γκόραν Σάσιτς, η αθλητική ψυχολόγος διαιτητών, Μαρ Ροβίρα και ο προπονητής φυσικής κατάστασης διαιτητών, Τζιανλούκα Ματζοντσίνι.

Στο διάστημα των τεσσάρων ημερών, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες φυσικής κατάστασης και τεστ γνώσεων κανονισμών, ενώ ενημερώθηκαν για στατιστικά στοιχεία και αλλαγές στους κανονισμούς του συστήματος IRS. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης παρουσίαση από τον Κώστα Ρήγα, συνεδρία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ και ομιλία από τον πρώην παίκτη της EuroLeague, Μπόστιαν Νάχμπαρ».