FIBA: Άρση περιορισμών για μέλη της Ρωσίας - Τι ισχύει με τις ομάδες

Μετά την απόφαση της ΔΟΕ να προχωρήσει σε άρση του αποκλεισμού της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ήταν σειρά της FIBA να προχωρήσει σε ορισμένες ενέργειες.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA ​​συνεδρίασε την Τρίτη (1/9) στην Ελβετία και ήρε τους περιορισμούς για τη συμμετοχή αθλητών και διαιτητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στις διοργανώσεις της.

Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με το αν οι εθνικές ομάδες και οι σύλλογοι μπορούν να επιστρέψουν στις διεθνείς διοργανώσεις θα ληφθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο της FIBA ​​τον Δεκέμβριο.

Η ανακοίνωση της FIBA:

«Μετά τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) για την άρση των περιορισμών που είχε συστήσει στους αθλητές και τις ομάδες της Λευκορωσίας στις 7 Μαΐου, καθώς και για την προσωρινή άρση της αναστολής της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής στις 7 Ιουλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση της FIBA με τις αποφάσεις της ΔΟΕ και αποφάσισε ότι η εφαρμογή θα ακολουθήσει τις παρακάτω αρχές:

Όσον αφορά τη συμμετοχή ατόμων, θα αρθεί ο περιορισμός για όλους τους παίκτες, προπονητές, διαιτητές, επιτρόπους και άλλους αξιωματούχους στο μπάσκετ και στο μπάσκετ 3×3. Οι Ρώσοι και Λευκορώσοι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν και οι αξιωματούχοι μπορούν να ορίζονται σε όλες τις διοργανώσεις της FIBA με άμεση ισχύ.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των ομάδων, θα συνεργαστούμε στενά με τη ΔΟΕ, την ASOIF και άλλες ομοσπονδίες ολυμπιακών ομαδικών αθλημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των αθλητών που σχετίζονται με την επανένταξη των εθνικών ομάδων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στο πλαίσιο της πορείας προς το Λος Άντζελες 2028, καθώς και στις διεθνείς διοργανώσεις για εθνικές ομάδες και συλλόγους όλων των ηλικιακών κατηγοριών και στις δύο ολυμπιακές ειδικότητες της FIBA. Συγκεκριμένες αποφάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου προγράμματος καταπολέμησης του ντόπινγκ, θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA τον Δεκέμβριο του 2026».