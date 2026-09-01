Ήττα στο δυνατό τεστ με την Φερεντσβάρος για τον Παναθηναϊκό

Η Φερεντσβάρος επικράτησε με 19-15 σε φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Βουδαπέστη

Το τριφύλλι είχε την ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις του κόντρα σε μία ομάδα που έχει κατακτήσει δύο διαδοχικές φορές το Champions League την τελευταία τριετία. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη ηττήθηκε 19-15 αλλά ήταν ανταγωνιστική στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Το τριφύλλι προηγήθηκε αρκετές φορές στο πρώτο και το δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία για το 9-8 στο φινάλε της δεύτερης περιόδου. Η διαφορά άνοιξε στο τελευταίο οκτάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός απώλεσε δύο πέναλτι, ενώ είχε 5/8 στον παίκτη παραπάνω. Το τριφύλλι είχε 5/10 στον παίκτη λιγότερο.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-5, 4-4, 6-3