Από τη Φενέρμπαχτσε στη Σαραγόσα ο Μπάνγκο

Στο ισπανικό πρωτάθλημα επέστρεψε ο Τζίλσον Μπάνγκο. Ανγκολέζος σέντερ μετά από μιάμιση σεζόν στη Φενέρμπαχτσε, αλλά έχοντας χάσει πολλούς μήνες λόγω ρήξης χιαστού, επέστρεψε στην Σαραγόσα, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο.
Πριν ενταχθεί στην Φενέρ, ο 27χρονος άσος (2,08μ.) είχε μέσο όρο 13,4 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και αξιολόγηση 16,1 ανά παιχνίδι με την ισπανική ομάδα στην ACB. Παράλληλα, αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής τρεις φορές, ενώ κέρδισε και το βραβείο MVP για τον μήνα Δεκέμβριο του 2024.
🔙 𝐉𝐢𝐥𝐬𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐝𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭 𝐙𝐚𝐫𝐚𝐠𝐨𝐳𝐚— Casademont Zaragoza (@casademontBZ) September 1, 2026
¡Bienvenido de vuelta al Felipe, Jilson! ❤️🦁
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