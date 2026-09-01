Από τη Φενέρμπαχτσε στη Σαραγόσα ο Μπάνγκο

Ο Τζίλσον Μπάνγκο μετά από έναμιση χρόνο παρουσίας στην Φενέρ επέστρεψε στην Σαραγόσα, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του.

Στο ισπανικό πρωτάθλημα επέστρεψε ο Τζίλσον Μπάνγκο. Ανγκολέζος σέντερ μετά από μιάμιση σεζόν στη Φενέρμπαχτσε, αλλά έχοντας χάσει πολλούς μήνες λόγω ρήξης χιαστού, επέστρεψε στην Σαραγόσα, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο.

Πριν ενταχθεί στην Φενέρ, ο 27χρονος άσος (2,08μ.) είχε μέσο όρο 13,4 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και αξιολόγηση 16,1 ανά παιχνίδι με την ισπανική ομάδα στην ACB. Παράλληλα, αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής τρεις φορές, ενώ κέρδισε και το βραβείο MVP για τον μήνα Δεκέμβριο του 2024.