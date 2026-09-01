Χουχουλής: «Στόχος του Πανερυθραϊκού η είσοδος στο Final-4»

Ο προπονητής του Πανερυθραϊκού, Δημήτρης Χουχουλής, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για την ανανέωσή του με την ομάδα της Νέας Ερυθραίας για 27η σεζόν.

Αναλυτικά είπε:

Για τη φιλοσοφία του Πανερυθραϊκού τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με φέτος: «Ο Πανερυθραϊκός τα τελευταία πολλά χρόνια έχει μια φιλοσοφία, μια λογική η οποία ξεκινάει από τη βάση του συλλόγου, τα τμήματα υποδομών, περνάει στα αναπτυξιακά και καταλήγει στη μεγάλη ομάδα. Στην ανδρική υπήρξε η επιθυμία του προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις μικρότερες ηλικίες ώστε να πάρουν ευκαιρίες παιδιά αγωνιζόμενα σε εθνικό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Νομίζω πως αυτήν την πενταετία το καταφέραμε σε αρκετά καλό βαθμό, αρκετά παιδιά από το αναπτυξιακό μας ή παιδιά που αγωνίστηκαν σ’ εμάς πλέον αγωνίζονται σε ομάδες από National League 1 και πάνω. Φέτος παραμένουμε στην ίδια λογική, απλώς η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια είναι η ποσότητα. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν οι Αμερικάνοι, άλλα 3-4 παιδιά που ήταν οι πιο έμπειροι της κατηγορίας και έξι παιδιά με τη λογική που σας περιέγραψα. Πλέον, η λογική έχει μεταβληθεί σε δύο Αμερικανούς, 5-6 έμπειρους και 4-5 πιο νεαρούς».

Για τους στόχους της ομάδας στη νέα σεζόν: «Έχοντας περισσότερους Έλληνες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό στην Elite League, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ο στόχος ήταν να αποφύγουμε τα play-out, ο στόχος του φετινού ρόστερ είναι να είμαστε στο Final-4 και, από ‘κει και πέρα, είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Για να διεκδικήσεις μια άνοδο, έτσι όπως είναι το format, πρέπει να πας στο Final-4. Άρα, θέλουμε να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται στην κανονική περίοδο και το “μετά” είναι κάτι διαφορετικό που θα το δούμε εκείνη τη στιγμή, αν τα καταφέρουμε».

Για την περσινή χρονιά της ομάδας και τι θέλει ν’ αλλάξει στο αγωνιστικό κομμάτι: «Είχαμε την 3η καλύτερη επίθεση και την 4η χειρότερη άμυνα. Καλή είναι η επίθεση, κάνει και το παιχνίδι πιο ελκυστικό, αλλά, από ‘κει και πέρα, για να καταφέρεις το κάτι παραπάνω και να πετύχεις πράγματα πρέπει να είσαι πολύ σκληρός στην άμυνα και να μεταφέρεις μέσα απ’ την αμυντική σου προσέγγιση το κίνητρο που έχεις σαν ομάδα. Πρέπει να νιώθει ο αντίπαλος ότι δε θα περάσει εύκολα. Αυτή θέλω να είναι η διαφορά σε σχέση με την περσινή ομάδα, θέλω να γίνουμε πιο επιθετικοί στην άμυνα. Δε θέλω να μας στοιχίσει όπως και πέρυσι που χάσαμε τέσσερα παιχνίδια στο τελευταίο σουτ. Θα πουν κάποιοι ότι είμαστε άτυχοι, εγώ πιστεύω ότι την τύχη σου την “κυνηγάς”… Αν ήμασταν πιο προσηλωμένοι θα μπορούσαμε από αυτά τα πέντε παιχνίδια τα 2-3 να τα έχουμε πάρει και να μιλούσαμε αλλιώς τώρα. Θέλω να το αλλάξω αυτό, να μη φτάνουμε στο τελευταίο σουτ ή αν φτάνουμε να είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι και σκληροί που να καθορίζουμε εμείς την τύχη μας».

Για την αλλαγή των στόχων που θέτει η ομάδα: «Ο Πανερυθραϊκός, όπως λειτουργεί σαν οργανισμός, είχε πάντα ξεκάθαρους στόχους. “Χτίσαμε” ένα μοντέλο αναπτυξιακού χαρακτήρα και ο βασικός στόχος μας ήταν να μη μπλέξουμε σε περιπέτειες. Φέτος, που δεν είναι ο στόχος αυτός καθ’ αυτός το αναπτυξιακό, δε μπορούμε να λέμε “πάμε κι όπου βγει”, θέλουμε να έχουμε έναν συγκεκριμένο σκοπό. Το ζητούμενο είναι να γίνονται τα πράγματα σωστά, να τηρούνται οι συμφωνίες όπως έχουν συμφωνηθεί και γενικώς να λειτουργεί το πράγμα πολύ οργανωμένα. Νομίζω τα τελευταία πολλά χρόνια ο σύλλογος έχει καταφέρει να είναι εντάξει απέναντι στους ανθρώπους που εργάζονται γι’ αυτόν. Αποκορύφωμα ήταν η χρονιά του covid, όπου όλα ήταν κλειστά και ο πρόεδρός μας, κύριος Τσικόπουλος, επί ένα τρίμηνο μάς πλήρωνε κανονικά. Αυτό δε γίνεται πουθενά».

Για τα φαβορί, κατά τη γνώμη του, στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν: «Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για φαβορί και ομάδες. Σίγουρα ο Πανιώνιος, λόγω ειδικού βάρους και του ότι θέλει να επανέλθει άμεσα στη GBL, είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο. Απ’ την άλλη, όλα κρίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές, ποτέ δε μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι τους αρέσει να πρωταγωνιστούν. Η ΝΕΜ είναι στο γκρουπ αυτών των ομάδων, ο Πρωτέας Βούλας, που κάνει πολύ καλή και οργανωμένη δουλειά, το Λαύριο, η ΑΓΕΧ, ομάδες που κι αυτές έχουν πάρει παίκτες, σε σχέση με το περσινό “χτίσιμό” τους, βασισμένοι σε μια διαφορετική λογική. Πέρυσι ήταν πιο… παιγμένα τα ονόματα των παικτών που είχαν. Η μεγάλη εικόνα, θεωρώ, δείχνει ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο ποιοτικό, αλλά πιο ανταγωνιστικό θα είναι σίγουρα. Δηλαδή θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τον κόσμο να πάει να το δει, ο νικητής δε θα μπορεί εύκολα να κριθεί πριν το ματς».

Για τη δυναμική της Elite League τα τελευταία χρόνια: «Η Elite League τα τελευταία χρόνια μάς εκπλήσσει βγάζοντας πάντα κάποιες ομάδες “έκπληξη”, που στην προετοιμασία ή βλέποντας τη στελέχωση του ρόστερ δεν περιμένεις ότι θα κάνουν κάτι. Τη χρονιά που εμείς φτάσαμε στον τελικό, για παράδειγμα, δε μας περίμενε κανείς ότι θα φτάσουμε τόσο ψηλά. Πέρυσι ήταν ο Α.Σ. Παπάγου, που με πολύ όμορφο μπάσκετ ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Η Δόξα Λευκάδας είχε μια πολύ στοχευμένη δημιουργία τού ρόστερ, είχε πάρει παιδιά τα οποία δε χρειαζόταν να τους το πεις αλλά “μαχόντουσαν” μέχρι το τέλος και δεν παρατούσαν τίποτα. Ήταν “ομάδα”, με όλα τα γράμματα κεφαλαία και γι’ αυτό τα κατάφερε. Αξίζουν πολλά μπράβο στον κόουτς Τερζή και σε όλους γι’ αυτό».

Για την προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια: «Προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Ακόμα και στις κακές στιγμές, στους δύο υποβιβασμούς που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, η ομάδα βρήκε τη δύναμη να επανέλθει. Σ’ αυτό βέβαια βοήθησαν και οι διοικήσεις αλλά και οι παίκτες που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Από το Γ’ τοπικό μέχρι και σήμερα που μιλάμε, όλοι έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην ιστορία του Πανερυθραϊκού. Είμαστε 24 χρόνια σε εθνικό επίπεδο, εκ των οποίων είναι η 12η συμμετοχή μας στην Elite League και η 7η συνεχόμενη. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, με 320 παιδιά στην ακαδημία, με μια χρονιά που βγήκαμε στην εξάδα του Rising Stars και το τελευταίο που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μια αναπτυξιακή ομάδα, τους Νέους του Πανερυθραϊκού, οι οποίοι βγήκαν πρωταθλητές στη Δ’ ΕΣΚΑ, μετά ανέβηκαν και από τη Γ’ και πλέον θα αγωνίζονται στην Β’, που είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ο Πανερυθραϊκός τούς προσφέρει τη δυνατότητα να μείνουν στην ομάδα που μεγάλωσαν και να εξελιχθούν, παρέχοντάς τους τα πάντα».