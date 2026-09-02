Πώς ένα μικρό νησί στον Καναδά δημιουργήθηκε, εξαφανίστηκε και ανακαλύφθηκε εκ νέου

Προβληματισμό προκαλεί στους ερευνητές ένα μικρό νησί σε μια λίμνη της βόρειας Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, το οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά στην περιοχή, στη συνέχεια εξαφανίστηκε και τελικά εντοπίστηκε και πάλι σε μια εντελώς διαφορετική τοποθεσία.

Η λίμνη Γουίλιστον στη βόρεια Βρετανική Κολομβία είναι η έβδομη μεγαλύτερη τεχνητή δεξαμενή νερού σε όγκο παγκοσμίως και η μεγαλύτερη δεξαμενή γλυκού νερού στην καναδική επαρχία. Η δεξαμενή, που έχει σχήμα Τ, καλύπτει μια έκταση λίγο μεγαλύτερη από τα 650 τετραγωνικά μίλια από τότε που την γέμισαν το 1972.

Όλα τα νησιά της λίμνης έχουν χαρτογραφηθεί και είναι γνωστά στους ναυτικούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αυτό το καλοκαίρι, φαίνεται να δείχνει ένα καταπράσινο και δασώδες νησί σχεδόν δύο στρεμμάτων που δεν είχε ξαναδεί ποτέ κανείς και το οποίο φέρεται να επιπλέει στη μέση της λίμνης.

«Πιθανώς πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης»

Ο Μπομπ Γκάμερ, εκπρόσωπος της BC Hydro, της κρατικής κοινωφελής επιχείρησης που διαχειρίζεται τη λίμνη και ένα κοντινό φράγμα, είδε το βίντεο για πρώτη φορά στα μέσα Αυγούστου.

Ο ίδιος δεν μπορούσε, και δεν ήθελε, να πιστέψει ότι το βίντεο ήταν αληθινό. «Πιθανώς πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», σκέφτηκε. Δεν υπήρχαν αναφορές για το νησί από κανέναν τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε ο Γκάμερ το αγνόησε.

Όμως, στη συνέχεια, ένας μηχανικός της εταιρείας εξέτασε δορυφορικές εικόνες της δεξαμενής που είχαν ληφθεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Και εκεί έβλεπε το νησί. Ήταν αληθινό.

«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο για εμάς, για αυτή τη δεξαμενή», δήλωσε ο Γκάμερ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο τη Δευτέρα.

Δείτε τις δορυφορικές εικόνες:

«Από πού μπορεί να προήλθε;»

Η δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε στις 21 Ιουλίου δείχνει ότι το νησί έχει μήκος περίπου 138 μέτρα και πλάτος 69 μέτρα. Αυτομάτως, το ερώτημα που γεννήθηκε στον Γκάμερ ήταν: Από πού μπορεί να προήλθε;

«Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι σχηματίστηκε από κορμούς και υπολείμματα ξύλων», είπε ο Γκάμερ. «Κορμοί και ξυλώδη υπολείμματα συσσωρεύτηκαν επί πολλά χρόνια σε μια προστατευμένη περιοχή της ακτής. Καθώς το υλικό αποσυντίθεται σταδιακά, περισσότερη βλάστηση ξεφυτρώνει από αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και εκεί, θα μπορούσαν να μεγαλώνουν δέντρα πάνω σε αυτή την πλωτή επιφάνεια από κορμούς. Τελικά αρχίζει να ενώνεται μεταξύ του».

Η στάθμη της λίμνης, πρόσθεσε, είναι υψηλότερη από ό,τι ήταν τα τελευταία 14 χρόνια.

Συνεχίζοντας, ο Γκάμερ εξήγησε ότι «μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ότι μια μάζα από ξύλο με ζωντανή βλάστηση στην κορυφή της αναδύεται, επιπλέει και αποκολλάται από την ακτή. Στη συνέχεια, οι άνεμοι στη λίμνη την παρασύρουν στα ανοιχτά νερά. Αυτή είναι λοιπόν η καλύτερη εικασία μας για το πώς προέκυψε όλο αυτό».

«Μόλις βρήκαμε το νησί!»

Αργά το βράδυ της Δευτέρα, ο Γκάμερ ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε την τοποθεσία του νησιού με ένα μήνυμα στους συναδέλφους του: «Μόλις βρήκαμε το νησί!» Σύμφωνα με τον ίδιο, το νησί βρισκόταν περίπου 20 μίλια βορειοδυτικά από το σημείο όπου είχε παρατηρηθεί για τελευταία φορά.

Το μυστήριο ενισχύεται από το γεγονός ότι υπήρχε μόνο ένα βίντεο του νησιού, το οποίο τραβήχτηκε από έναν ψαρά αυτό το μήνα. Ο Ρόκι Έιβερι, φίλος του ψαρά και μακροχρόνιος κάτοικος της περιοχής, δημοσίευσε το βίντεο στα social media.

Μιλώντας στο CBC, ο Έιβερι δήλωσε ότι δημοσίευσε το βίντεο για να προειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες σκαφών ενόψει ενός επικείμενου διαγωνισμού ψαρέματος. Ήθελε επίσης να ενημερωθεί η BC Hydro, σε περίπτωση που το νησί ακολουθούσε μια πορεία που θα μπορούσε να το οδηγήσει προς το φράγμα W.A.C. Bennett.

Ωστόσο, ο Γκάμερ επεσήμανε πώς δεν υπάρχει κίνδυνος για το φράγμα και οι ιδιοκτήτες σκαφών έχουν πάντα επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν οι πλωτοί κορμοί και τα συντρίμμια. Επίσης, ανέφερε ότι ιδιοκτήτες σκαφών όπως ο φίλος του Έιβερι βοηθούν την BC Hydro να παρακολουθεί την τεράστια λίμνη.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη μυστήριο: Πώς μπόρεσε να εμφανιστεί και στη συνέχεια να εξαφανιστεί μια βλάστηση νησιού έκτασης άνω των δύο στρεμμάτων;

Πριν από τη νέα ανακάλυψη, ο Γκάμερ είπε ότι οι αρχές ίσως να μην μάθαιναν ποτέ τι συνέβη στο νησί.

«Μήπως βυθίστηκε στον πυθμένα; Μήπως διαλύθηκε; Υπάρχουν μικρά κομμάτια του που επιπλέουν;» ρώτησε. «Ή μήπως οι άνεμοι το έσπρωξαν κοντά σε κάποιο άλλο σημείο της ακτής;»

Τώρα, όμως, οι αρχές ξέρουν πού να αναζητήσουν το φανταστικό αυτό νησί.

Πηγή: newsbomb.gr