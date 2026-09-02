Απίστευτη ανατροπή και δεύτερος γύρος για τη Σάκκαρη! (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε στο... χείλος του γκρεμού, αλλά γύρισε το ματς με τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Παρότι έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με 0-4 (!) στο δεύτερο, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.33) βρήκε τον τρόπο να «δραπετεύσει» και να πετύχει μεγάλη νίκη επί της θαρραλέας Αμερικανίδας (Νο.87) με 2-6, 7-5, 6-2 σε 2 ώρες και 13 λεπτά!

Για... 1.5 σετ η 21χρονη qualifier έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο court και όλα έδειχναν ότι θα έφτανε σε μια εύκολη επικράτηση, αλλά η Μαρία έπαιξε τα... ρέστα της στη συνέχεια και εκμεταλλευόμενη και τη νευρικότητα της νεαρής αντιπάλου της έφτασε σε μια απίστευτη πρόκριση!

Η Μοντγκόμερι έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της, καθώς μπήκε επιθετικά στον αγώνα και πέτυχε πρώτη μπρέικ στο τρίτο γκέιμ, παίρνοντας προβάδισμα με 1-2. Η Σάκκαρη απέτυχε να βρει απάντηση στο επόμενο γκέιμ και από εκεί και πέρα η αριστερόχειρας τενίστρια έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση, «σκοτώνοντας» τη Μαρία με τις επιστροφές της.

Με τρία μπρέικ συνολικά έναντι ενός της Ελληνίδας, έγραψε το 0-1 και μπήκε με αέρα στο δεύτερο σετ στριμώχνοντας ακόμα περισσότερο τη Σάκκαρη. Αποτέλεσμα ήταν να περάσει μπροστά με 0-4 και να αγγίξει μια τεράστια νίκη, την ώρα που η Μαρία φαινόταν πραγματικά ανήμπορη να ακολουθήσει τον ρυθμό της! Η 31χρονη τενίστρια, μάλιστα, έβαλε τα κλάματα στο changeover μετά το 0-3...

«Έσφιγγε», ωστόσο, όσο πλησίαζε τη γραμμή του τερματισμού η Μοντγκόμερι, ενώ η Σάκκαρη άρχιζε να παίζει πιο ελεύθερα και να κυνηγάει τα χτυπήματά της. Το μπρέικ στο 1-4 φάνηκε να την «ξεκλειδώνει» και μέχρι το τέλος του αγώνα έχασε μόνο τρία γκέιμ, αφού όχι μόνο ανέβασε εκείνη ταχύτητα, αλλά πολλαπλασιάστηκαν και τα λάθη από τη ρακέτα της Μοντγκόμερι.

Έφτασε, λοιπόν, σε μια ανέλπιστη (όπως εξελίχτηκε ο αγώνας) νίκη και θα αναμετρηθεί την Πέμπτη (3/9) για μια θέση στη φάση των «32» της διοργάνωσης με τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα (No.58) από την Ουκρανία, που απέκλεισε με 6-2, 6-2 την Έλα Σίντελ.