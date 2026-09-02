«Ματωμένος γάμος» στο Ιράν: Τέσσερις νεκροί και πάνω από 50 τραυματίες μετά από αμερικανικό πλήγμα

Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, συντρίμμια από αμερικανικό πύραυλο έπληξαν σπίτι όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, στην επαρχία Ορμουζγκάν. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένα μικρό παιδί.

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν στο νότιο Ιράν, όταν συντρίμμια από αμερικανικό πλήγμα έπληξαν σπίτι όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κουχεστάκ, στην περιοχή Σιρίκ της επαρχίας Ορμουζγκάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Κατόπιν αμερικανικής επίθεσης με πύραυλο, συντρίμμια έπληξαν σπίτι όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή», ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος σε ανάρτησή της στο X.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τέσσερις σκοτώθηκαν.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τις ιρανικές αρχές δείχνουν εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια στην περιοχή, ενώ ακούγονται φωνές και κραυγές στο σημείο.

Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Ο αντικυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν, Αχμάντ Ναφισί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «σπίτι έγινε στόχος ενώ κόσμος γιόρταζε έναν γάμο».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον θέσεων των Φρουρών της Επανάστασης, σε αντίποινα για επιθέσεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, είχαν προηγηθεί εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι των αμερικανικών πληγμάτων στη Σιρίκ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ και ανατολικότερα, καθώς και σε αεροδρόμιο της επαρχίας Κερμάν.

Πηγή: newsbomb.gr