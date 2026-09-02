Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες

Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (1/9) σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε σε δώμα στην οδό Συνεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν άτομα μέσα στον χώρο και δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν απεγκλωβισμοί από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής..

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Πηγή: newsbomb.gr