Επίσημο: Η Κρεμόνα επιστρέφει στην Ρώμη με στόχο το NBA Europe

Η Βανόλι Κρεμόνα μεταφέρει τα γραφεία της στη Ρώμη και η ιταλική πρωτεύουσα επιστρέφει στον μπασκετικό χάρτη της Lega Basket με βλέψεις μέχρι και το NBA Europe.

Η Ομοσπονδία μπάσκετ της Ιταλίας έδωσε το πράσινο φως στη Βανόλι Κρεμόνα να μεταφέρει τα γραφεία της στη Ρώμη με στόχο την είσοδο στο ΝΒΑ Εurope.

Η απόφαση, που εξετάστηκε και εγκρίθηκε από το Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή στο μέλλον του συλλόγου, αλλά και στο Ιταλικό πρωτάθλημα



Ο πρόεδρος του συλλόγου, Άλντο Βανόλι, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κίνηση ως αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου προβληματισμού, τονίζοντας πως η ομάδα μεγάλωσε με σταθερότητα, αλλά υπό ιδιαίτερα απαιτητικές οικονομικές συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες, η Κρεμόνα κατάφερε να παραμείνει ανταγωνιστική στη Serie A, να κατακτήσει το Coppa Italia του 2019.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και η προοπτική ανάπτυξης ενός νέου project στη Ρώμη οδήγησαν στην απόφαση μετακίνησης της έδρας, με στόχο τη βιωσιμότητα και τη μελλοντική εξέλιξη του συλλόγου.