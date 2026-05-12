«Ο Ντόντσιτς δε θέλει να γίνει trade ο Ριβς ούτε για τον Αντετοκούνμπο»

Ο Λούκα Ντόντσιτς φαίνεται πως ασκεί το δικό του… βέτο στους Λέικερς για να μην παραχωρηθεί ο Όστιν Ριβς, ακόμα και σε περίπτωση ανταλλαγής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς φέρεται να υπέβαλε ένα ειδικό αίτημα στους ιθύνοντες της ομάδας μετά τον αποκλεισμό από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στα playoffs, όπως σημειώνει το The Athletic.

Αυτό, αφορά τον Όστιν Ριβς, με τον Σλοβένο άσο να επιθυμεί ο νυν συμπαίκτης του να μην συμπεριληφθεί σε κανένα πιθανό πακέτο ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής συμφωνίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για τον οποίο κυκλοφορούν ήδη πολλά σενάρια.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό Μέσο, ο Ντόντσιτς θέλει να συνεχίσει να παίζει με τον Ριβς, τον οποίο θεωρεί πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας, προκειμένου οι Λέικερς να γίνουν ξανά έτοιμοι για πρωταθλητισμό.

Οι δυο τους εξάλλου αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό δίδυμο στο ΝΒΑ. Ο Ντόντσιτς ήταν πρώτος σκόρερ φέτος στη λίγκα, με μέσο όρο 33,5 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 8,3 ασίστ ανά αγώνα, ενώ ο Ριβς είχε 22,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ κατά μέσο όρο.