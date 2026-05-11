Βαλένθια: «Η πιο αμφίρροπη σειρά στην ιστορία της Euroleague θα κριθεί στην Roig Arena»

Η Βαλένθια έκανε ένα αφιέρωμα για την σειρά με τον Παναθηναϊκό, η οποία είναι η πιο αμφίρροπη στην ιστορία της Euroleague.

Παναθηναϊκός και Βαλένθια έχουν μπροστά τους το κομβικό Game 5 της σειράς των play-offs της Euroleague. Με το σκορ να είναι στο 2-2 (με τέσσερα breaks), η ομάδα που θα επικρατήσει στην «Roig Arena» (13/5, 22:00) θα πάρει την πρόκριση στο Final-Four.

Όλα τα παιχνίδια της σειράς ήταν αρκετά κλειστά και πρόκειται για την πιο αμφίρροπη σειρά στην ιστορία της διοργάνωσης. Καμία από τις 67 σειρές που έχουν διεξαχθεί δεν έφτασε στο πέμπτο παιχνίδι με την συνολική διαφορά να είναι μόλις στους 10 πόντους.

Μάλιστα, οι «Νυχτερίδες» έκαναν ένα αφιέρωμα για αυτό και αναφέρθηκαν στις προηγούμενες αμφίρροπες σειρές του «τριφυλλιού» με την Αναντολού Εφές και την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά:

«Ο πέμπτος αγώνας της σειράς των πλέι-οφ της Ευρωλίγκας μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στην Roig Arena, θα κρίνει την πιο αμφίρροπη σειρά ιστορία της διοργάνωσης. Από τη σεζόν 2008-09, όταν υιοθετήθηκε το σύστημα των πέντε αγώνων για να καθοριστούν οι συμμετέχοντες στο Final Four, καμία από τις 67 σειρές πλέι-οφ που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα δεν είχε φτάσει στον πέμπτο αγώνα με συνολική διαφορά μόλις δέκα πόντων στους τέσσερις προηγούμενους αγώνες.

Η ελληνική ομάδα κέρδισε τα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια με 67-68 (+1) και 105-107 (+2) μετά από παράταση. Η ομάδα με τα πορτοκαλί χρώματα απάντησε κερδίζοντας και τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα, 87-91 (+4) και 86-89 (+3). Κάθε παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο μέχρι σχεδόν την τελευταία κατοχή της ομάδας που τελικά έχασε. Η Βαλένθια δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την τελευταία κατοχή για να προσπαθήσει να κερδίσει τον πρώτο αγώνα. Ο δεύτερος αγώνας ήταν ισόπαλος με πέντε δευτερόλεπτα να απομένουν στην παράταση και αποφασίστηκε με ένα buzzer-beater από τον Χέις-Ντέιβις. Στον τρίτο αγώνα, ο Ρογκκαβόπουλος είχε δύο προσπάθειες για τρίποντο που θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν το σκορ με πέντε δευτερόλεπτα να απομένουν. Και στον τέταρτο, ο Χέις-Ντέιβις προσπάθησε ένα μακρινό τρίποντο που θα έστελνε τον αγώνα στην παράταση.

Παναθηναϊκός, ένα γνώριμο πρόσωπο σε αμφίρροπες σειρές

Υπάρχουν δύο προηγούμενες σειρές πλέι-οφ της Ευρωλίγκας που έφτασαν στον πέμπτο αγώνα με παρόμοια μικρή διαφορά. Συμπτωματικά, ο Παναθηναϊκός συμμετείχε και στις δύο. Το συνολικό σκορ των τεσσάρων πρώτων αγώνων της τρέχουσας σειράς είναι υπέρ της Βαλένθια με 352–348, μια διαφορά τεσσάρων πόντων. Η σειρά των πλέι-οφ της περασμένης σεζόν μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Αναδόλου Εφές έφτασε στον πέμπτο αγώνα με ακόμη μικρότερη συνολική διαφορά: οι Έλληνες σκόραραν 326 πόντους και οι Τούρκοι 324, μια διαφορά μόλις δύο πόντων. Στον αποφασιστικό πέμπτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το εισιτήριό του για το Final Four κερδίζοντας 75-67 — η μεγαλύτερη διαφορά της σειράς, καθώς κανένας από τους προηγούμενους αγώνες δεν είχε κριθεί με διαφορά μεγαλύτερη των τεσσάρων πόντων.

Στην πιο ισορροπημένη έναρξη σειράς πλέι-οφ της EuroLeague στην ιστορία συμμετείχε επίσης ο Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά εναντίον της Μπαρτσελόνα στην σεζόν 2012-13. Τα τρία πρώτα παιχνίδια κρίθηκαν με διαφορά δύο πόντων ή λιγότερο και παρόλο που η ελληνική ομάδα είχε την ευκαιρία να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Final Four στην έδρα της, ο καταλανικός σύλλογος κέρδισε το 4ο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με 60-70, πριν ολοκληρώσει το έργο του στο Παλάου Μπλαουγκράνα νικώντας με 64-53».