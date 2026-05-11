Όποιος έχει Ντέιβις… χαίρεται: Τρίτη φορά που η ομάδα του παίρνει το πρώτο draft pick

Για τρίτη σεζόν, η ομάδα που έχει στο ρόστερ της τον Άντονι Ντέιβις παίρνει και το πρώτο draft pick.

Η λοταρία του ΝΒΑ έγινε και μεγάλοι νικητές ήταν οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Οι «Μάγοι», οι οποίοι ολοκλήρωσαν την σεζόν με ρεκόρ 17-65, πήραν το νούμερο 1 draft pick, με τους Γιούτα Τζαζ να επιλέγουν δεύτεροι και τους Μέμφις Γκρίζλις να έχουν την τρίτη επιλογή.

Έτσι, για τρίτη φορά η ομάδα που έχει στο ρόστερ της τον Άντονι Ντέιβις παίρνει το πρώτο pick. Η πρώτη φορά ήταν το 2019, όταν οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς επέλεξαν τον Ζάιον Ουίλιαμσον. Η δεύτερη ήταν πέρσι, με τους Ντάλας Μάβερικς να επιλέγουν τον Κούπερ Φλαγκ και μένει να φανεί ποιον θα διαλέξουν οι Ουίζαρντς.