Έντουαρντς: «Ήταν πιο δύσκολα μετά την αποβολή του Ουεμπανιάμα»

Ο Άντονι Έντουαρντς μετά τη νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς ανέφερε πως το παιχνίδι έγινε πιο δύσκολο μετά την αποβολή του Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 114-109 απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς και ισοφάρισαν την σειρά των ημιτελικών της Δύσης σε 2-2.

Κατά την διάρκεια του ματς ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα αποβλήθηκε και ο Άντονι Έντουαρντς τόνισε πως τότε το παιχνίδι έγινε πιο δύσκολο. «Νομίζω ήταν πιο δύσκολο. Είναι τρομερή ομάδα με αυτόν στο παρκέ, αλλά παίζουν πιο αργά γιατί όλα γυρίζουν γύρω από αυτόν. Όταν δεν είναι στο παρκέ, όλοι παίζουν. Όταν μία ομάδα δεν έχει τον αστέρα της, όλοι παίζουν ελεύθερα, σουτάρουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση» ανέφερ.