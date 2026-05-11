GM Βαλένθια: «Ανοιχτοί στο να γίνουμε franchise στην Ευρωλίγκα»

Η Βαλένθια επέστρεψε στην Euroleague και φαίνεται πως θέλει να παραμείνει στην διοργάνωση. Ο GM των «Νυχτερίδων», Ένρικ Κάρμπονελ, μίλησε στη «Las Provincias» και έκανε γνωστό πως η ισπανική ομάδα είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να γίνει franchise.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι υπάρχουν επαφές με την Euroleague και περιμένει να μάθει το ποσό που θα χρειαστεί για την επένδυση.

«Στη Βαλένθια είμαστε ανοιχτοί στην πρόταση να συμμετάσχουμε στην Euroleague ως franchise. Μελετάμε και συζητάμε όλες τις επιλογές γιατί, προφανώς, η απόκτηση franchise προϋποθέτει επένδυση και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το ύψος αυτής της επένδυσης. Μας είπαν ότι θα υπάρξει ξεχωριστή διαπραγμάτευση για κάθε περίπτωση, γιατί δεν είναι το ίδιο να διαθέτεις δικό σου γήπεδο ή να μην διαθέτεις, ούτε να έχεις ιστορία στην Euroleague ή όχι.

Στη δική μας περίπτωση, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που ενισχύουν την υποψηφιότητά μας, όπως η Roig Arena, η ιστορία του συλλόγου, το ανταγωνιστικό επίπεδο της ομάδας και τα ποσά που έχουμε ήδη καταβάλει, στοιχεία που επίσης ενισχύουν τη θέση μας στην Euroleague.

Αυτή θα είναι μια διμερής διαπραγμάτευση, όχι μια συνολική διαπραγμάτευση ανάμεσα στις μη ιδιοκτήτριες ομάδες και την Euroleague, αλλά μια ξεχωριστή διαδικασία ανάμεσα στην Euroleague και κάθε σύλλογο» ανέφερε.