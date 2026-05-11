Ο ΜακΚόλουμ «έδειξε» τι πρέπει να αποφύγει ο Παναθηναϊκός στην άμυνα πάνω στον Μοντέρο!

O Έρικ ΜακΚόλουμ στο podcast που διατηρεί ανέλυσε τι πρέπει να κάνει το Τριφύλλι για να σταματήσει τον Ζαν Μοντέρο στο Game 5 με την Βαλένθια.

Ο ΜακΚόλουμ τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σταματήσει τα hedge out στον Μοντέρο, προκειμένου να σταματήσει τα προβλήματα που δημιουργεί στην άμυνα του Τριφυλλιού.

«Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουν παγίδα στον Μοντέρο, κάθε φορά που του κάνουν παγίδα παίζουν το 4 με το 3 και είναι καλοί στο spacing, ο Μοντέρο παίρνει τις σωστές αποφάσεις.

Όταν κάνουν hedge στον Μοντέρο χάνουν τον καλύτερο ριμπάουντερ τους κάτω από το καλάθι, δίνουν την ευκαιρία για επιθετικά ριμπάουντ και οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας «σκοτώνουν» τον Παναθηναϊκό.

Μπορεί να σκοράρει, πρέπει να εξαλείψουν τις εφτά ασίστ, αν ήμουν ο Παναθηναϊκός θα έβαζα τον Γκραντ πάνω του σε όλο το παιχνίδι να τον μαρκάρει σε όλο το γήπεδο και να τον παίξει με deny και ασφυκτικό πρέσινγκ, να μην του δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έρικ ΜακΚόλουμ.