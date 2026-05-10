Οι Θάντερ πέρασαν από το Λος Άντζελες και ετοιμάζονται να... σκουπίσουν τους Λέικερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με κυριαρχική εμφάνιση πήραν και το Game 3 κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς (131-108), έκαναν το 3-0 και ετοιμάζονται για... σκούπα.

Οι Λέικερς ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί απέναντι στους Θάντερ στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα δύο πόντων (59-57).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Θάντερ... πάτησαν γκάζι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους «Λιμνάνθρωπους», με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν με άνεση στη νίκη.

O Aτζάι Μίτσελ με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να ξεχωρίζει για τους Λέικερς, έχοντας 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

