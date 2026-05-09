Euroleague: MVP των Game 4 ο Μοντέρο

Ο άσος της Βαλένθια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην επικράτηση της ισπανικής ομάδας στο «T-Center» κόντρα στον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας 29 πόντους και συγκεντρώνοντας 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο Μοντέρο μέτρησε 5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ είχε ακόμα 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, για να βγει MVP της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ.
🤩 “El Problema” aka Jean Montero was the man of the hour, delivering a performance for the ages to force Game 5!— EuroLeague (@EuroLeague) May 9, 2026
He's the MVP of the Round with a 45 PIR | #EveryGameMatters