Euroleague: MVP των Game 4 ο Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ.

Ο άσος της Βαλένθια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην επικράτηση της ισπανικής ομάδας στο «T-Center» κόντρα στον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας 29 πόντους και συγκεντρώνοντας 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Μοντέρο μέτρησε 5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ είχε ακόμα 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, για να βγει MVP της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ.